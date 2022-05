Mireasa 2022, sezon 5. Andrei și Yana nu-și mai pot stăpâni pasiunea. Ipostazele în care au fost surprinși în timpul filmului

În timpul filmului, Andrei și Yana au discutat despre căsătorie și copii. Tânăra nu este dornică să se cunune religios și nici să-și boteze pruncii.

Asta nu e pe placul iubitului ei, care a interpretat aceste dorințe ca pe niște criterii musai de respectat.

Nici doamna Mioara nu vede cu ochi buni viziunea Yanei, despre care consideră că este reținută și că asta nu e un semn bun.

Andrei și Yana de la Mireasa sezon 5, tot mai pasionali

Între Andrei și Yana de la Mireasa sezon 5 există o atracție foarte mare. Cei doi tineri se plac mult și au arătat asta inclusiv în timpul filmului, când s-au sărutat și au avut alte gesturi pasionale. Imaginile se pot urmări în videoclipul din galeria foto.

Doamna Mioara, despre discuția Yanei și a lui Andrei despre căsătorie

După ce a urmărit materialul, doamna Mioara a comentat discuția lor despre căsnicie și botezul copiilor.

”Nu am de unde să știu că-și dorește asta. Nu prea văd că ar vrea cu cununie. La Biserică nu-i place... ce cununie?! E alegerea lor, treaba lor. Ce am avut de spus am spus, poate mai mult decât trebuie”, a zis doamna Mioara după difuzarea materialului.

”Nu mă sperie nimic. Ce să mă sperie?! Nu mi se întâmplă nimic rău, din contră”, a comentat Andrei.

”Noi tot le pomenim, noi începem discuțiile astea. Nu putem vorbi despre ceva concret.”, a adăugat și Yana, care a recunoscut că are un gram de gelozie. ”Păi eu sunt la muncă și el iese cu fetele?! Ce e asta”, a mai afirmat iubita lui Andrei, despre ipoteza în care partenerul ei ar ieși cu alte femei.