Mireasa 2022, sezon 5. Care este povestea de viață a Giovanei. Fata a făcut mărturisiri cutremurătoare

”Vin dintr-o familie normală, modestă. Părinții s-au despărțit, am rămas cu mama, bunica. Pe mine m-au crescut mama și bunica, bunica mai mult. Mereu mi-a spus să fiu bună, calmă. Eu mereu am făcut ce am vrut”, a povestit Giovana.

Giovana, victima violenței domestice

Ea a povestit că a locuit mai mult în chirie, mergea în apartamentul mamei doar când aceasta era plecată în străinătate. ”Iubesc animalele, sunt cam obsedată de ele. Ele sunt cele mai sincere și pure. În prezent, am trei căței. Visul meu cel mai mare e să am un adăpost de animale.”, a mai spus ea.

Deși e pozitivă și cu zâmbetul pe buze, ea recunoaște că a fost victima violenței domestice: ”Bătut, învinețit, făcut pe mine. Îmi era frică. Și la Poliție, când am mers, eram plină de sânge. Eram minoră și începeau alte complicații”.

”Sunt fără cuvinte. Ideea asta de a lovi o femeie... nu mi se pare că ești bărbat, ești.... bip”, a zis Sese.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Alexandra și Aron s-au sărutat în live. Cei doi s-au declarat un cuplu

Giovana a făcut videochat

Giovana a recunoscut că a făcut videochat timp de o săptămână: ”Am făcut 2.000 de dolari”. Ea consideră că nu a greșit cu nimic și că a plecat fără să primească niciun ban.

Mama Giovanei a insistat să vorbească cu fata sa

”De ce plângi?”, a zis Giovana, doar că mama ei nu a reușit să vorbească din „cauza lacrimilor. ”Să fii prietenă cu fetele că e așa faină emisiunea asta. E greu cu comentariile, nu pot să suport. Sunt unele bune, unele urâte. Să fii tare și să nu mai vorbești urât. Fii mai vorbăreață, tu aia cu gura mare ești asa moale”, i-a spus mama ei.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. De ce a blocat-o bunica Elena pe Giovana pentru a nu se așeza în spatele lui Sese

Ce fel de partener își dorește Giovana de la Mireasa sezon 5

Giovana are 21 de ani și este din Timișoara. Intrarea in casa Mireasa speră sa fie o oportunitate: ”De toate relațiile de până acum numai eu am tras si apoi ei au venit la mine. Așa ca mi-am propus sa nu mai trag de nimeni. Eu cred foarte mult in dragoste la prima vedere.”

Concurenta este trader, om care tranzacționează criptomonede. E singură ”de pe la sfarsitul lunii august, după o relație de câteva luni”.

La Mireasa speră să întâlnească un bărbat respectuos, de încredere: ”Să fim cei mai buni prieteni, sa putem sa ne spunem orice. Fizic nu mă interesează, nu mă uit la asta. Mulți mi-au zis de multe ori ce-i cu urâtul asta, dar nu m-a interest niciodată. Ca, uite! Și dacă-i frumos și te bate, ce contează frumusețea?! Oricum e trecătoare.”