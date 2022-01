Mireasa 2022, sezon 5. De ce a blocat-o bunica Elena pe Giovana pentru a nu se așeza în spatele lui Sese

În Gală, Giovana a recunoscut că îl place pe Sese. Dezvăluirea a luat prin surprindere pe toată lumea, căci concurenții credeau că Aron este pe gustul ei.

Totuși, având în vedere că tânăra a fost sinceră și nu s-a ascuns, doamna Elena a ales să o blocheze pe ea pentru Sese. Astfel, Giovana nu s-a putut așeza în spatele băiatul pe care îi place.

Alegerea bunicii l-a deranjat pe Sese, însă Giovana e hotărâtă să-l cunoască, așa că nu s-a supărat.

În emisia live din 31 ianuarie 2022, toți trei au discutat despre acest subiect. Bunica lui Aron, care a decis să-l ”adopte” și pe Sese, a recunoscut că a greșit și și-a cerut scuze.

Cum explică doamna Elena de ce a blocat-o pe Giovana pentru Sese

”Mi-am cerut iertare la amândoi. Nu am avut niciun raționament. Voiam să o blochez pe Alexandra, am înțeles pe dos. Le-am spus, o săptămână nu e mult. Au tot timpul”, a zis doamna Elena după ce a blocat-o pe Giovana.

Cu toate acestea, doamna Elena a afirmat, înainte să îi pună Giovanei brățara, că o blochează pentru că nu se potrivește cu Sese.

”M-am supărat, nu pot să ascund. Asta am simțit, asta am făcut. Dacă aveam șansa să mă așez în spatele unei fete, în spatele Giovanei mă așezam. Am spus că am trei fete să le cunosc: Alexandra, Giovana și Nora”, a zis Sese.