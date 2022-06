Mireasa 2022, sezon 5. Ce decizie au luat Andrei și Yana în privința relației. Doamna Mioara, dezamăgită

”Suntem într-o pauză. Din punctul meu de vedere, a început de la lipsa de încredere unul față de altul. Cum eu am bănuieli, și ea are. Acest timp de respiro ar putea fi benefic pentru relația noastră. Dacă nu, atât s-a putut. Eu o iubesc și nu e de parcă m-am schimbat. O iubesc și o voi iubi, mă cunosc.

Am fost acuzat că am fost influențat să intru în relația cu ea, apoi că am făcut pentru concurs și că vinovat sunt eu pentru relație și bariera limvistică. Într-un timp scurt, am făcut lucruri pentru că simt. Mi-am pus și mama în cap. Nu mă interesează faimă, nimic.”, a zis Andrei.

De cealaltă parte, Yana a spus că Andrei nu îi zice lucrurile în față. ”Totul s-a pornit că eu am fost într-o stare mai nașpa”, a explicat concurenta.

Yana crede că iubitul ei vrea să o pună într-o lumină nefavorabilă

”Tu ai să fii acela care o să distrugă relația noastră. Tu cauți nod în papură.”, i-a reproșat Yana cu o zi înainte. ”Văd că nu vrei relația asta și cauți orice motiv ca să te desparți. Cauți nod în papură, prin care ai putea să te scoți pe tine în evidență.”, a mai spus concurenta.

Ea i-a mai zis iubitului că el amintește mereu că a investit în relația lor, pe când ea nu ar face-o.

”Dacă voiam un cuplu, de mult îl aveam”, a replicat Andrei. ”Îmi pare rău că te-am sărutat. Nu meritai nicio îmbrățișare, nimic”, a venit răspunsul Yanei.

”Eu am văzut potențial în tine.”, a mai spus concurentul. ”Du-te, măi, cu potențialul tău. Nu ești omul meu, nu sunt al tău. Eu îl iubesc, am sentimente. Tu îmi dai senzația că faci totul pentru competiție. Îți pare rău că te-au lăsat fetele care te susțineau. Îmi reproșezi că familia s-a întors, susținătorii s-au întors. Când avem certuri, spune că îi e rușine de oameni, nu de mine. Prin întrebările tale, tu m-ai jignit.”, a mai adăugat fata.

În finalul discuției, Andrei a întrebat-o ce e de făcut și cum să-i protejeze imaginea, Yana a zis: ”Să mă pupi în ....”.