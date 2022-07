Mireasa 2022, sezon 5. Cosmin și Alexandra s-au despărțit. De ce cuplul lor s-a destrămat

Cosmin a promis că va discuta despre despărțirea de Alexandra și s-a ținut de cuvânt. Fostul concurent de la Mireasa sezon 5 a făcut un live și a primit o mulțime de întrebări despre acest subiect. Iată ce lămuriri a făcut.

Primele declarații ale lui Cosmin după ce el și Alexandra s-au despărțit

”E clar că amândoi avem greșelile noastre. Acum sunt singur, unde știați cu toții că stau cu chirie. Alexandra este de pe 18 iulie la Brăila, nu este lângă mine. (...) Caracterul meu nu o să mă lase niciodată ca după o relație să arunc cu noroi în celălalt, indiferent, chiar dacă am dreptate, chiar dacă nu am dreptate.”, a zis Cosmin într-un live făcut pe Instagram.

Întrebat de ce relația lor a ajuns la final, Cosmin a încercat să explice: ”Nu a plecat din scurt, au fost mai multe discuții de-a lungul timpului, până când amândoi am conștientizat că nu ajungem nicăieri așa. Alexandra a plecat pe 18 iulie la Brăila, iar în weekend-ul acesta s-a întors la București să mai discutăm. Aseară a plecat, din nou, la Brăila.

Discuții din casa Mireasa nu au mai fost pentru că am considerat că dacă am ajuns până în acel punct, am zis să șterg cu buretele tot ce a fost în emisiune, deși au fost niște chestii care m-au deranjat foarte tare și m-au durut. Am zis să ștergem cu buretele tot ce a fost în emisiune și să vedem ce va fi afară pentru că afară este cu totul altceva.”

El a refuzat să intre în detalii, din respect pentru fosta iubită: ”Nici nu voi da explicații ce și cum, doar mă simt dator față de cei care știu că țin la mine, cei care știu că mă iubesc și ne apreciază, chiar dacă amândoi sau separat”.