Mireasa 2022, sezon 5. Intențiile lui Perneș, puse la îndoială de Sabrina. Ce crede Yana despre situația dintre cei doi

Sabrina susține că Perneș nu dorește să se căsătorească, ci că are alte planuri, motiv pentru care s-a reorientat atât de repede după intrarea noilor concurente.

În urmă cu doar o săptămână, el afirma că are sentimente puternice pentru Sabrina și acum pare foarte interesat de Yana, situație pe care fosta lui iubită a comentat-o cu Larisa și Aron.

”Nu mă interesează, nu sunt curios. Ideea este că sunt foarte bine cum sunt, liniștit. Dacă Sabrinei și lui Aron le place să vorbească pe la spate e problema lor. Mă simt foarte bine în prezența Yanei. Dacă cineva o să se lege de ea o să intervin și eu.”, a zis Perneș.

Însă afirmațiile lui au stârnit râsete în platoul emisiunii, iar Giovana a declarat că nu-l crede pe Perneș.

”Mi se pare că Perneș vrea doar să-i facă în ciudă Sabrinei. Sentimente tot sunt acolo, poți să zici tu nu, nu.”, a afirmat Giovana care a râs când a auzit cele spuse de băiat.

”Am încercat să fiu bun, m-am retras. Nu am fost bun pentru Sabrina.”, a mai spus băiatul. ”Nu am mai vorbit. Am înțeles de ieri. Dacă îmi dau cu părerea înseamnă că nu te respect?! Nu ai nevoie de respectul meu”, a replicat și Sabrina.

Ce părere are Yana despre situația dintre Perneș și Sabrina

Yana a explicat ce crede despre situația complicată dintre Perneș și Sabrina de la Mireasa sezon 5.

”Nu mă afectează, dar nu vreau să fiu un obstacol pentru ei. Cu mine, el este deschis, interesat, liber, are inima deschisă. Oricum se petrece ceva între ei. Cuvintele Sabrinei îl afectează foarte tare pe Perneș”, a zis și Yana.