Mireasa 2022, sezon 5. Leo i-a spus Andei că o iubește. Remarca doamnei Dana după ce a auzit declarațiile

La petrecere, Leo și Anda s-au distrat pe cinste. După ce au dansat, ei s-au retras pe terasă și și-au făcut declarații.

Pe terasă, Leo i-a zis Andei că o iubește și că este perfectă. Deși a precizat că este vorba despre o iubire de început, el a mai subliniat că își dorește să-și petreacă tot restul vieții alături de ea.

De cealaltă parte, Anda i-a zis că o iubește și că vrea să fie împreună pentru totdeauna. ”Atunci am găsit momentul.”

Reacția doamnei Dana despre relația fiului Leo

Doamna Dana este foarte încântată de relația fiului său cu Anda. Ea a zâmbit când a auzit cele spuse de Leo și crede că nu l-a văzut așa îndrăgostit până acum.

”N-am cuvinte. Mă bucur pentru ei. Nu l-am mai văzut așa îndrăgostit. A avut și relația de 3 ani, dar parcă nu a fost așa intens. Îl văd îndrăgostit și îl simt.”, a declarat doamna Dana.

Cine e Anda de la Mireasa sezon 5

„Am 25 de ani. Locuiesc în județul Mureș. Am un tatuaj. E data nașterii fratelui meu. Am terminat facultatea de Asistență Socială. Am dezvoltat o pasiune pentru hairstyle. În prezent sunt manager la un magazin de haine. Părinții mei au divorțat când aveam 12 ani. Am rămas cu mama și eu și fratele meu.

Sunt foarte ambițioasă, vulcanică, independentă. Am avut o singură relație, de 9 ani de zile, de la 17 ani. Relația s-a încheiat acum 2 luni. În cei 9 ani ne-am despărțit de 3 ori. Despărțirea oficială a fost pentru că m-a înșelat.

Din secunda în care am putut să fac pasul și să plec m-am considerat vindecată. Partenerul meu trebuie să fie carismatic, cu simțul umorului. Vreau să fie un bărbat puternic, care știe ce-și dorește de la viață. Îmi doresc să nu-mi comande nimeni viața”, a spus Anda.