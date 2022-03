Mireasa 2022, sezon 5. Nora a recunoscut că a denaturat adevărul în privința relației anterioare. Ce vârstă avea fostul iubit

Nora și Leo au avut, din nou, o discuție despre trecutul ei. De această dată, în vizor s-a aflat fosta relație a fetei.

Este vorba despre legătura amoroasă cu bărbatul mai în vârstă decât ea, cu care a fost împreună timp de trei ani.

Deși Nora a afirmat că acesta era cu 20 de ani mai mare decât ea, se pare că adevărul este altul. Acum, ea spune că diferența era, de fapt, 27 de ani.

Leo a fost foarte deranjat de faptul că iubita lui i-a ascuns adevărul și chiar Nora a propus o pauză. În cele din urmă ei și-au mai dat o șansă.

Nora a recunoscut că a mințit în cazul fostului iubit

”Cred că vrea o despărțire și nu știe cum să o facă.”, a zis doamna Dana.

”Nu pot să zic că mă mai deranjează lucrurile în relația asta, oricum nu am cum să le certific. Nu mai încasez, nu mi le mai atribui. Sunt pe lângă noi, nu mai știu ce e adevărat, le iau ca atare.”, a spus și Leo.

”Despre relație nu vreau să vorbesc, am zis și de vârstă, o să discut cu el. Îmi doresc să plec afară, o să-i dau detaliile. (...) Din privința aceasta zic, dacă eu nu mă simt bine, nu vreau să țin locul aici. Da, e greșeala mea, eu am zis 20 de ani. Sunt 27, nu am vrut să dau eu diferența de vârstă. Nu este corect față de Leo, de asta am discutat.”, a afirmat Nora.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

