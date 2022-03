Mireasa 2022, sezon 5. Perneș, față în față cu mama și sora lui. Cele două i-au fost alături la Capriciile Iubirii

”Am venit să te vedem. Bună, Sabrina”, a zis doamna Valeria, mama lui Perneș. ”Sărut-mâna”, i-a răspuns fata. ”Poți să-mi zici bună, nu sărut-mâna, că sunt tânără.”, a replicat mama băiatului.

”Noi nu avem nimic cu Sabrina. Nici nu am avut, nici nu avem. E o fată frumoasă, e ok. Noi, cât putem, îl susținem pe Perneș. Într-adevăr, am fost supărată o dată pe Sabrina, dar nu mă bag între ei doi. Atunci, într-o sâmbătă, când a fost mai... Adică pe Sabrina, să nu dau vina, pe amândoi am fost supărată. Noi toți de acasă îi susținem.”, a mai spus mama lui Perneș.

”Nu știam să fie atât de implicat mereu și mereu, știam că uneori se mai satură și el. Ai ajuns la saturație?”, a vrut să știe Andrada, sora lui. ”Pare, nu?”, a venit răspunsul lui Perneș.

Sora lui Perneș, nemulțumiri la adresa Sabrinei

Mama concurentului a subliniat că este foarte sufletist cu fetele și că acum este schimbat total: ”Aici mi se pare că pune prea mult suflet. Nu e nimic greșit din ceea ce face, probabil că iubește din tot. Nu știu, aș vrea să meargă relația și să fie amândoi pe aceeași lungime de undă, dar nu mai e. Nu am nimic cu Sabrina, ea știe ce bărbat dorește lângă ea. Nu avem nimic cu ea.”

Andrada nu crede că Sabrina procedează corect: ”Ai văzut că pune suflet de la început și totuși ai ales să continui la fel. Puteai să te îndepărtezi mult mai repede. Din punctul meu de vedere a fost singura... Probabil nici ea nu a știut ce a vrut. Sunt foarte multe momente în care spune că a vrut, după că n-a vrut. Sperăm să fie amândoi bine, mai ales Perneș.”