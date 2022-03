Mireasa 2022, sezon 5. Nora a recunoscut, pentru a doua oară, că a mințit în privința vârstei fostului iubit

Pe adresa redacției au fost trimite informații conform cărora fostul iubit al Norei ar fi cu 37 de ani mai mare.

”Nu este adevărat. Nu vreau să dau detalii, detaliile astea i le dau lui Leo. Nu știam câți ani are, am aflat... Relația asta nu a vrut să îl amănunțesc, cu vârsta, cu numele. Am greșit, nu i-am zis ce vârstă avea. Eu nu am aflat vârsta domnului.

Nora a recunoscut că a mințit, din nou, despre vârsta fostului iubit

Știam că e cu 37 de ani mai mare ieri. Nu voiam să dau... nu înțeleg de ce se ține de relația asta foarte tare. Nimeni nu are dreptul... Da, 37 de ani, nimeni nu știe de ce eram într-o relație cu el, nimeni nu știe motivele. Eram într-o situație în care am intrat în relația respectivă, mai multe detalii o să i le dau lui (n.r. Leo). Mă simt foarte prost”, a zis Nora.

”Îmi asum că am mințit, ok.”, a mai adăugat iubita lui Leo, care a susținut că nu este căsătorit. ”Eu știu foarte clar când s-a pronunțat divorțul. Eu știu foarte clar când s-a semnat divorțul. S-a făcut partaj”, a mai zis Nora.

Ce spunea ieri Nora despre fostul ei iubit

Inițial Nora a afirmat că fostul ei iubit era cu 20 de ani mai mare decât ea, însă se pare că adevărul este altul. Dacă ieri afirma că bărbatul era cu 27 de ani, azi s-a răzgândit.

”Despre relație nu vreau să vorbesc, am zis și de vârstă, o să discut cu el. Îmi doresc să plec afară, o să-i dau detaliile. (...) Din privința aceasta zic, dacă eu nu mă simt bine, nu vreau să țin locul aici. Da, e greșeala mea, eu am zis 20 de ani. Sunt 27, nu am vrut să dau eu diferența de vârstă. Nu este corect față de Leo, de asta am discutat.”, a afirmat Nora.