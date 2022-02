Mireasa 2022, sezon 5. Sabrina, victima abuzului domestic. A povestit cu lux de amănunte situațiile care au traumatizat-o

Sabrina a povestit că, în nenumărate rânduri, a fost victima violenței domestice și că fostul ei iubit a aruncat și cu toporul după ea.

”Aveam poze și i le-am arătat lui tata. A început să plângă. Că de ce nu i-am zis... Că de ce nu știu ce... Nu am zis nimănui. Știau prietenii mei, dar după ce a trecut ziua mea le-am zis. Toate s-au întâmplat anul trecut. Cred că înainte de ziua mea, să zic o săptămână, două... cred că s-a întâmplat cea mai nașpa fază.

Și nu era prima oară oricum când treceam prin asta. Am mai trecut și în relația aia de patru ani. Am zis că nu o să mai pățesc așa ceva și uite că am pățit iar. Și apoi ne-am împăcat.

De asta am eu o problemă cu oamenii care urmă și din astea, că mă ia groaza. Mama încă nu cred că știe. N-ai cum să zici lucrurile astea părinților. Tata tot încerca să înțeleagă ce nu merge...”, a zis Sabrina.

Când a decis Sabrina să se îndepărteze de iubitul violent

Tânăra a recunoscut că s-a întors la fostul iubit, în ciuda faptului că era violent, și că nu a spus nimănui. Asta pentru că prietenii și familia nu ar fi fost de acord. Însă curând a avut loc o întâmplare care a făcut-o să realizeze că această relație trebuie să ajungă la sfârșit.

”Am plecat în Italia cred că după vreo două luni, ne-am dus în vacanță. Ce am avut acolo, show din ala de am zis că... M-a încuiat în afara camerei, nu m-a lăsat să mi intru și din astea. Scandal mare și acolo. Mi-am dat seama că nu e ok.

Aveam telefonul în cameră la hotel, eu eram jos fumam. Avusesem o discuție acolo jos și el era nervos. Și a urcat în cameră. Eu am rămas să mai fumez o țigară, să mă calmez și să nu dau curs discuției pentru că nu ducea nicăieri.

Când vin în cameră nu m-a lăsat, că pleacă, că nu știu ce. Mamă, și când am intrat... oribil. Faza e că după ce se întâmpla, zicea ”n-am făcut nimic... din cauza ta, dacă tu nu făceai aia eu nu făceam așa”.

Eu proastă, tot acceptat. Dar acolo mi-am dat seama că nu e ok situația, că nu s-a schimbat. Dar am continuat. Nu ziceam că se întâmplat show-uri din astea”, a mai povestit Sabrina.