Mireasa 2022, sezon 5. Un cuplu nu a putut depune actele pentru cununie. Care e motivul

Marți, 5 iulie, cuplurile de la Mireasa sezon 5 au depus actele pentru cununia civilă. Trei perechi au decis să depună actele în vederea căsătoriei, însă doar două au reușit.

Unul dintre cupluri nu a reușit să ducă procesul la final, spre nefericirea celor doi tineri.

Ce cuplu nu a putut depune actele pentru căsătorie

Alina și Valentin nu au reușit să depună actele pentru cununia civilă. Tânăra a întâmpinat dificultăți din cauza buletinului.

”Cumva voiam să-mi păstrez numele”, a zis Alina, însă l-a ales pe al lui Valentin. Însă ei nu au putut să depună actele pentru că buletinul este pe numele fostului soț, nu pe cel de fată, la care a revenit după divorț.

”Nu e nicio problemă, ne căsătorim afară”, a adăugat Valentin.

”Se mai întâmplă. Nu am avut buletinul, trebuie să îl schimb. Eu știam, dar nu credeam că e o problemă. Am zis că nu am apucat să schimb buletinul, știau și telespectatorii. Nu mi-am dat seama. Nu știam.”, a explicat Alina. ”La mine e în regulă”, a adăugat și Valentin.

De la divorțul Alinei a trecut un an, însă nu a apucat să schimbe buletinul. Asta înseamnă că ei nu se vor putea cununa civil în Marea Finală din 18 iulie 2022.