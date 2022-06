Mireasa 2022, sezon 5. Yana, deranjată de întrebările lui Andrei. Doamna Mioara: ”Am rămas fără cuvinte”

Yana și Andrei erau pe terasă când băiatul a întrebat-o ce ar fi făcut dacă acum nu se afla în casa Mireasa. Atunci, iubita lui a început să vorbească despre oportunitatea de a lucra în Italia, însă a început să se bâlbâie și s-a oprit.

Asta l-a deranjat pe băiat, care consideră că ea nu este deschisă față de el. A urmat un schimb de replici și când Andrei a concluzionat că Yana nu e interesată de el, ea s-a prins de gâtul lui și i-a mărturisit că îl iubește.

Înainte de asta i-a răspuns ironic și nu a făcut decât să-l enerveze pe iubitul ei. El a subliniat faptul că pentru ea ar fi fost o poftă carnală.

Yana de la Mireasa sezon 5, ironică și în emisia live

”Eu consider că nu are nicio importanță ce oportunități am avut, ce gânduri am avut, ce vreau să fac.”, a explicat Yana.

Simona Gherghe a încercat să-i explice faptul că Andrei dorește să știe ce vor face când vor pleca împreună din casa Mireasa.

Yana: ”Stăm aici. După ce plecăm, stăm, stăm pe canapea. Nu vă iau la mișto, dumneavoastră mă luați la mișto. Ieșim de aici și fac ce am mai făcut. El mă întreabă de mai multe ori aceeași chestie. Poate nu înțelege.”

Doamna Mioara, mama lui Andrei, nu a privit cu ochi buni discuția celor doi îndrăgostiți.

”Am rămas fără cuvinte. O zi, două, sunt bine și acum văd discuția pe care au avut-o.”, a zis doamna Mioara. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.