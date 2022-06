Mireasa 2022, sezonul 5. Andrei pare dispus să se mute cu Yana în Republica Moldova! Tânăra e încântată de Bacău

Yana și Alina au avut o discuție despre mutare în contextul în care emisiunea se apropie cu pași repezi de final, iar ele au gânduri serioase cu iubiții lor. Cele două vorbesc despre oportunitățile pe care le au în orașele unde se vor muta, dacă Alina se teme că nu va ști deloc orașul Timișoara, Yana pare mai încrezătoare la gândul că se poate muta la Bacău.

Yana este încântată de ideea de a se muta la Bacău. Tânăra a locuit în Rusia și în Franța

Discuția a continuat în platoul de la Mireasa, Capriciile iubirii, acolo unde au fost depuse pe masă aspecte extrem de importante ale relației dintre Yana și Andrei.

Tânăra este foarte încântată de ideea de a se muta la Bacău, însă știe că e nevoie să fie luată în spațiu sau să-și obțină cetățenia română. Andrei, iubitul ei, se arată destul de deschis în ceea ce privește o mutare în Moldova. Yana a spus că ea stă într-un oraș cu sora ei, iar mama sa într-un alt loc, deci ea ar putea locui singură și cu Andrei în Moldova, fără părinți, ceea ce nu este o idee deloc rea.

Însă ea se arată mult mai deschisă pentru mutarea la Bacău: “Noi, eu și Andrei, ne-am gândit că o să vină el (în Moldova nota red.). Dar am decis că o să trăim aici, la dânsul, în Bacău, pentru că pentru mine ar fi mai ușor și așa am vorbit. Eu consider că pentru el ar fi mai greu șa Chișinău.”

“Eu ce pot să spun..? Basarabia e România, nu?”, spune Andrei. El pare dispus să se mute în locul de baștină al Yanei, însă fata pare mai încântată de ideea de a veni în România, gândindu-se că lui îi va fi mai greu.

Din punctul de vedere al lui Andrei “Bacăul este cea mai la îndemână variantă” pentru amândoi. Însă sunt deschiși chiar să aleagă și alt oraș din România.

