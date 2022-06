Mireasa 2022, sezonul 5. Andrei, pregătit să o ceară în căsătorie pe Yana. Ce îl neliniștește pe concurent, de fapt

Andrei și Yana formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din casa Mireasa, sezonul 5. Cei doi s-au înțeles foarte bine încă de când tânăra a intrat în emisiune, iar atracția dintre ei a fost evidentă încă din primele clipe.

Aceștia au avut suficient timp la dispoziție pentru a se cunoaște. După multe tachinări și atingeri discrete, Andrei și Yana au decis să își accepte sentimentele unul față de celălalt și să formeze un cuplu.

În ultima perioadă, relația lor a întâmpinat suișuri și coborâșuri. Cei doi au avut parte de unele certuri din cauza informațiilor care „au venit” din exterior despre viața concurentei. În ciuda celor auzite, Andrei nu s-a gândit nicio secundă să pună punct poveștii de dragoste pe care o are cu Yana.

Andrei se simte pregătit să o ceară în căsătoie pe Yana

Situațiile dificile pe care le-au întâmpinat în casa Mireasa au reușit să le consolideze relația. Deși trec printr-o perioadă mai grea în ultimele zile, Andrei s-a declarat pregătit să o ceară în căsătorie pe iubita sa, însă există un gând care îl neliniștește.

Întrebat de Valentin într-un mod indirect dacă ar face pasul cel mare cu iubita sa, tânărul nu a ezitat să ofere un răspuns direct cu privire la acest subiect delicat, dar destul de important.

Andrei a dezvăluit că se gândește la momentul în care i-ar pune marea întrebare Yanei, însă este foarte sceptic în ceea ce privește familia sa. Acesta a dezvăluit că îi este teamă să nu existe și alte nemulțumiri din partea mamei sale sau a altor membrii din familie, fapt care i-ar putea afecta relația.

„Ar fi frumos. (...) Eu îmi iau deciziile singur, dar nu îmi e ușor nici mie aici. (...) O iubesc mult, normal! Eu am vrut să văd dacă ea își dorește relația asta și asta e cel mai important. Normal că vreau să ajung mai departe și chiar mă gândeam. Nu vreau să fie un război, iar eu să fiu între iubita și familia, e greu să fii în situația asta. (...) Asta ne-ar ajuta în relația noastră, ne-ar suda relația. (...) Mama începe să înțeleagă și să o apere... Îmi place. Eu pentru asta am venit, am venit să mă însor, nu pentru experiență. Logodna ar fi un pas foarte important”, a mărturisit Andrei.

În cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, Yana și Andrei au vorbit despre discuția pe care tânărul a avut-o cu Valentin. Concurenta s-a arătat mulțumită de ceea ce a văzut, însă a avut câteva nemulțumiri de adăugat.

„A vorbit cu mine despre cum ar fi, dar nu putem, mai ales acum că trecem prin perioada asta. Nu cred că ne putem gândi așa departe, suntem puțin certați”, a spus Yana, la Antena Stars.

De asemenea, doamna Moara și-a spus părerea cu privire la viitoarea cerere în căsătorie a fiului său: „E ceva frumos, îmi convine. Ce nu fac eu pentru Andrei sau oricare alt copil al meu?”.