Mireasa 2022, sezonul 5. Andrei și Perneș, din nou la cuțite! Ce reacție neașteptată a avut Sabrina

În seara de vineri, Andrei a fost surprins făcând comentarii la adresa lui Perneș. Din vorbele sale, fanii au putut vedea ce atitudine critică are acesta la adresa concurentului din casa Mireasa.

Andrei și Perneș s-au certat și Sabrina a avut o reacție neașteptată în gala de sâmbătă, 30 aprilie 2022, a emisiunii Mireasa

„Am auzit cum vorbea urât de mine, cum încerca să bage intrigi. Omul ăsta a venit cu lecțiile învățate de acasă, nu am văzut în viața mea atâta răutate și cât teatru poate să joace când plânge la camere, frate. Inteligență zero are! Zero inteligență! Ce pot să spun despre el?! Că nu poate să lege două fraze?!”

Apoi, discuțuiile au continuat la Capriciile iubirii, atunci când Perneș a încercat să se apere având chiar și o rugăminte: „Mi-aș dori să văd un cadru cu mine în care vorbesc așa despre el”.

„M-a amenințat de mai multe ori că mă bate, i-a spus și iubitei lui că mă bate, pentru că eu eram vinovat pentru neînțelegerile dintre ei, pentru problemele lor”, a mărturisit Andrei, extrem de supărat.

Când Gabriela Cristea a întrebat dacă Sabrina este mărul discordiei dintre ei doi, Perneș a negat acest lucru.

„Atunci când s-a despărțit de ea, în continuare se comporta ca și cum ar fi fost iubitul ei. Am văzut că s-au împăcat, nu mă interesează ce este între ei. Pur și simplu eu nu rezonez cu el”, a zis Andrei.

Un moment surprinzător a fost atunci când inclusiv mama acestuia a simțit nevoia să intervină telefonic, pentru a lămuri lucrurile și pentru a încerca să aplaneze acest conflict.

„Andrei, te rog frumos, nu te mai lega de Perneș. Deja exagerezi până la loc comanda! E prea mult! Pentru ce te duci, Andrei acolo? Perneș, pentru ce? Nu vă mai găsiți iubirea fiecare dintre voi?! Voi v-ați dus să vă bateți? Nu a fost frumos din partea voastră să vă sfădiți de Paște în ultimul hal. Măi, oamenilor, unde sunteți? Și Andrei, pentru ultima oară, evită-l pe Perneș. Perneș, evită-l pe Andrei!”, a fost rugămintea neașteptată a mamei lui Andrei.

Așa cum era de așteptat, aceste lucruri s-au aflat și în rândul celorlalți concurenți din casa Mireasa și Sabrina și Larisa au avut comentarii critice la adresa lui.

În gala de sâmbătă, 30 aprilie 2022, a emisiunii Mireasa, Andrei a sugerat ca fiecare să își vadă de treaba lui și i-a sugerat lui Perneș și Sabrinei să își vadă fiecare de treaba lui și să nu îl mai aducă pe el în discuție.

„Au mei au suferit. Pentru ei și pentru liniștea mea mi-am propus să îmi văd de treaba mea. Numai aberații vorbește, nu își vede de treaba lui. El a vrut să îmi pună toată casa în cap, a complotat, a vrut să facă alianțe cu fiecare și a eșuat și acum s-a eschivat”, a zis Andrei, la fel de supărat în continuare.

„E prea mult”, a zis Sabrina, văzând ceea ce se întâmplă, care apoi a dat niște explicații neașteptate.

„E prea mult", a zis Sabrina, văzând ceea ce se întâmplă, care apoi a dat niște explicații neașteptate.