Mireasa 2022, sezonul 5. Ce a transmis Yana, la scurt timp după ce a părăsit competiția. Intervenția ei în direct

Yana a ajuns în prezent în Moldova, lăsând în România un logodnic îndrăgostit. Concurenta a avut o intervenție în direct la Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars, când încă se afla pe drumul către casă. Atât Yana cât și Andrei au tresărit când s-au revăzut prin apel video:

„Iubitul meu! Suntem în drum spre Moldova. Ți-am spus să nu fii trist. O să fie bine”, i-a transmis Yana lui Andrei, vizibil emoționată.

Ce i-a tansmis Yana lui Andrei, la scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa

„Te iubesc și deja mi-e dor de tine”, i-a răspuns Andrei.

„Vreau să te iau în brațe. E greu. Încă nu realizez”, a spus Yana despre plecarea din competiție.

Ulterior, Yana a publicat pe rețelele sociale o forografie cu ea, în care le arată celor care o urmăresc i nelul de logodnă pe care l-a primit de la Andrei: „M-am întros la voi logodită”, le-a transmis tânăra celor care o urmăres pe rețelele sociale.

Ce le-a spus Andrei băieților despre noaptea petrecută la hotel cu Yana

Vestea plecării Yanei din casa Mireasa i-a întristat pe cei cu care a fost apropiată, însă, din păcate, potrivit legii, iubita lui Andrei trebuia să se întoarcă pe teritoriul natal, care nu face parte din UE, întrucât îi expira viza de turist.

Așadar, lucrurile au mers pe repede înainte, iar Andrei a avut parte de o noapte la hotel cu Yana, iar apoi a cerut-o în căsătorie, răspunsul acessteia fiind „Da”.

Reîntors de la hotel după noapte petrecută cu Yana, Andrei a fost supus unui scurt interogatoriu din partea băieților.

„Cum a fost?”, a întrebat Perneș.

„Cum să fie, am discutat mult elucruri, îți dai seama. Am avut multe lucruri de discutat. Am fost undeva departe, nu cunosc, dar ce condiții acolo. La intrare la hotel am văzut oamenii uitându-se la Mireasa. Și doamna de serviciu ne-a recunoscut”, le-a spus Andrei băieților despre

Întrebat de Valentin dacă a stabilit ceva cu Yana când camerele nu-i filmau, Andrei a răspuns:

„Realizez că e femeia care îmi doresc să fie în viața mea și sunt fericit. Urmează să vadă care e procedura, dacă se poate întoarce, dacă nu, o să merg eu la ea”