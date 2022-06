Mireasa 2022, sezonul 5. Ce le-a spus Andrei băieților despre noaptea petrecută la hotel cu Yana

Imediat cum s-a aflat vestea că Yana trebuie să părăsească România, echipa de productie Mireasa a decis să le ofere lui Andrei și Yanei o noapte la hotel, departe de camerele de filmat.

Reîntors de la hotel după noaptea petrecută cu Yana, Andrei a fost supus unui scurt interogatoriu din partea băieților.

Ce le-a spus Andrei băieților despre noaptea petrecută la hotel cu Yana

„Cum a fost?”, a întrebat Perneș.

„Cum să fie, am discutat mult elucruri, îți dai seama. Am avut multe lucruri de discutat. Am fost undeva departe, nu cunosc, dar ce condiții acolo. La intrare la hotel am văzut oamenii uitându-se la Mireasa. Și doamna de serviciu ne-a recunoscut”, le-a spus Andrei băieților despre noaptea petrecută cu Yana.

„Realizez că e femeia care îmi doresc să fie în viața mea și sunt fericit. Urmează să vadă care e procedura, dacă se poate întoarce, dacă nu, o să merg eu la ea”.

Viza de şedere pe teritoriul României a concurentei din Republica Moldova era pe cale să expire, astfel că Yana a fost nevoită ca ieri să părăsească emisiunea Mireasa.

Pe drumul către Moldova, Yana a avut parte de o intervenție în direct în emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii, unde se afla și Andrei. Cei doi și-au spus că le este deja dor unul de celălalt. Tânăra l-a ncurajat pe logodnicul ei să fie optimist și i-a spus că își dorește să-l țină în brațe.

Andrei şi-a cerut iubita în căsătorie, chiar înainte ca aceasta să iasă din competiţie. Răspunsul Yanei a fost „DA!”, spre marea bucurie a celor prezenţi în casă.

Ce se va întâmpla pe mai departe cu cei doi concurenţi, telespectatorii vor putea afla urmărind cele mai noi ediţii Mireasa, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15:00 şi sâmbăta, de la ora 13:30. Sezonul 5 al îndrăgitului show matrimonial se apropie cu paşi repezi de marea finală, difuzată pe 18 iulie, la Antena 1