Mireasa 2022, sezonul 5. Ce mesaje au primit cuplurile din partea susținătorilor înainte de marele eveniment

Sfârșit de sezon la Mireasa, Capriciile iubirii, emisiunea de la Antena Stars! Cuplurile au primit mesaje de încurajare înainte de marele eveniment!

Ce mesaje de susținere au primit cuplurile Giovana şi Sese, Sabrina şi Perneş şi Alina şi Valentin, înainte e Marea Finală Mireasa, de la 18 iulie, de la ora 14.00

Inimioara apărut pe cameră și a spus pe cine susține: “Eu susțin cuplul Sese și Giovana, pentru că iubirea lor este sinceră, adevărată, reală! Voi sunteți doi copii minunați! V-am susținut de la început și am spus că vă voi susține pe tot parcursul acestei emisiuni. Vă doresc casă de piatră, să fiți sănătoși, fericiți și să vă dea Dumnezeu doar ceea ce vă doriți voi. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag!”.

Alți susținători, printre care și Amazoanele și-au arătat aprecierea față de cuplul Giovanna și Sese, videoclipurile pot fi urmărite în clipul de mai sus.

“Susțin cuplul Alina și Valentin, deoarece aceștia au arătat că nu iubesc și sunt făcuți unul pentru celălalt și ca un sfat pentru o căsnicie fericită să nu se mai certe și să aibă încredere unul în celălalt. Sunt foarte frumoși împreună”, spune una dintre susținătoare. Mesajele au curs valuri și pentru ei, iar numeroși susținători le-au transmis toată aprecierea.

“Heei, bună, Sabrina și Perneș! Sabrișorii vă susțin necondiționat și suntem alături de voi și sper să luați decizia cea mai bună, adică să avem DA din partea voastră, asta ne dorim și sperăm. Noi oricum vă susținem și v-am susținut de la bun început”, a spus o susținătoare pentru cuplul Sabrina și Perneș. O mulțime de persoane, printre care și grupul Nebunaticele le-au transmis mesaje video și i-au încurajat să ia decizia de a se căsători în Marea Finală Mireasa, care va avea loc pe 18 iulie, de la ora 14.00.

Reacția lui Perneș: “Eu n-am cuvinte, am fost binecuvântat, în primul rând că m-am redescoperit pe mine, am înțeles cât de puternic pot să fiu, sunt mândru, sunt fericit, sunt împlinit că am găsit-o pe Sabrina și pentru mine e cel mai important lucru din emisiunea asta, cu bune cu rele, o să ies cu ea de mână, o să fim fericiți”.

Reacția Elenei: “Eu simt bucurie, fericire, mă simt foarte încântată, într-un fel nu-mi vine să cred că azi e ultima zi aici”

Reacția Sabrinei: “Ce pot să zic… Sunt mulțumită de tot ce s-a întâmplat pe tot parcursul emisiunii! Sunt încântată că am venit aici și că plec de aici în finală și cu cineva acasă. Mi se pare ceva oau și vă mulțumesc tuturor. Cumva la final ajungi să rămâi în minte doar cu ce a fost bine, răul nici nu se mai pune!”

Reacția lui Andrei: “A fost greu, dar eu sunt puternic și pot să duc mai mult de atât! Vreau și eu să-i mulțumesc mamei mele pentru sacrificiul suprem pe care l-a făcut pentru mine, în primul rând și că a rezistat de-a lungul competiției, după cum bine știm cu toții am trecut prin multe stări, dar cel mai important 4ste că am putut trece. Sunt tare fericit! Din păcate nu sunt alături de logodnica mea, viitoarea mea nevastă. Cu ocazia asta o salut și îi spun că o iubesc tare, tare, tare mult”.

Reacția lui Sese: “Sunt mândru de parcursul meu și individual și împreună cu soția mea Giovana. Am avut și clipe mai puțin bune și foarte bune. Predomină cele foarte bune, am știut să trecem prin ele ținându-ne de mână (...)”.

Reacția lui Vali: “Jumătate de an din viață a trecut ca și o zi. Acum că mă văd aici mă simt ca și în prima zi, dar cu mai puține emoții și mai puține kilograme și cu o domnișoară lângă mine pe care simt că o am din totdeauna”.