Mireasa 2022, sezonul 5. Ce s-a aflat despre trecutul lui Aron. Alexandra a fost deranjată de ceea ce a auzit

Acesta i-a spus fetei că prin prima meseriei sale, acesta are o mulțime de oameni care nu îl agrează și e posibil să-l atace din toate direcțiile. De asemenea, acesta i-a spus fetei că e posibil să apară ispite în relația lor.

Ce s-a aflat despre trecutul lui Aron

Toate aceste lucruri au deranjat-o pe Alexandra și au făcut-o să-și pună semne de întrebare. Aron a încercat să o liniștească, dar faptele erau deja consumate.

În emisia live de azi, Simona Gherghe a încercat să elucideze misterul și a adus în discuție și postările lui Aron de pe TikTok. Acestea au un conțiut explicit, cu o tentă sexuală, iar Alexandra a fost din nou pusă pe gânduri.

Se cunoșteau Aron și Alexandra din afara casei

În mediul online au apărut capturi de pe contul de Instagram al lui Aron. În zona de urmăritori apărea și numele Alexandrei, lucru care i-a făcut pe fanii emisiunii să se gândească la faptul că cei doi se cunosc încă de dinainte să înceapă show-ul matrimonial. Ei au dezbătut acest subiect.

”Înainte de a intra în emisiunea nu am vorbit cu Aron. Nici pe Instagram nu suntem prieteni. Am avut și eu cu el discuția asta. Eu în sâmbăta în care a început emisiunea, pe o pagină, un fanpage pe Instagram, am văzut doi concurenți: Aron și Perneș.

Doar atât, nu informații, nu cereri de prietenie și nu îl cunoșteam înainte. A fost fix înainte să rămân fără telefon, au fost alea 5-10 minute în care am văzut pozele concurenților. Am intrat pe pagina lui Aron, nu i-am dat urmărire. Am intrat pe profilul lui de Instagram în sâmbăta în care a început emisiunea.

Și Aron îi susține ipoteza: ”Nu, nu o cunosc de dinainte de a începe emisiunea. Da, am văzut-o pe un fanpage, se preconiza că ar fi concurentă și din momentul ăla am spus că efectiv m-am îndrăgostit de persoana ei.

Nu am purtat absolut nicio conversație cu Alexandra înainte de a intra în casă. Nu am început să o urmăresc pe rețelele sociale pentru că nu a fost tăguită, nu a fost menționată în poza respectivă.”

După ce reporterul emisiunii i-a spus că Alexandra apare în lista persoanelor pe care le urmărește, Aron a afirmat că nu vede cum e posibil acest lucru: ”Înseamnă că am avut-o mai de mult timp, dar în fanpage-ul respectiv chiar nu se preciza persoana respectivă.”

Alexandra a declarat că nu există nicio conversație, nicio legătură între ei: ”La noi a fost un schimb de priviri și o cunoaștere aici în casă. Prima interacțiune pe care am avut-o este când s-a prezentat el ca concurent la toate fetele.

Atunci l-am văzut pentru prima oară. De acolo a început cunoașterea noastră. Nu știu absolut nimic, nici despre el, nici despre familie.”

Aron a încercat să găsească o explicație și a susținut că este posibil ca adminul, căruia i-a încredințat contul, să îi fi dat follow Alexandrei.