Mireasa 2022, sezonul 5. Cine sunt și cum arată noii concurenți care intră în casa Mireasa, în Gala de pe 2 aprilie

Patru fete, trei băieți și o mamă au pășit în livingul casei Mireasa, în Gala de pe 2 aprilie 2022. Este o premieră în istoria show-ului matrimonial de pe Antena 1, pentur că niciodată n-au mai intrat atât de mulți noi concurenți simultan.

Emoționați și dornici să accepte provocările competiției matrimonile Mireasa, noii concurenți au intrt în casă, rând pe rând, nu înainte de a-și spune poveștile de viață.

Ina, Yana, Elena și Anda sunt noile concurente din casa Mireasa. Dani, Ionuț și Adrian sunt noii concurenți din casa Mireasa.

Cine este Ina de la Mireasa

Ina a fost prima care a intrat în casa Mireasa, dintre noii concurenți și s-a împiedicat la intrare, semn că se mărită. „Ești foarte carismatică”, a spus Simona Gherghe despre noua concurentă.

„Am 22 de ani. Sunt zodiac Balanță și locuiesc în Germania. De la 18 ani m-am mutat în Austria cu familia și după un an m-am mutat în Germania. Pictez, mă pasionează gamingul. Îmi est epuțin greu să vorbesc de familia mea. Părinții mei sunt divorțați, cu tatăl meu biologic nu am nicio legătură. Tatăl meu m-a ars cu țigara când eram mica, m-a pus cu capul sub apă rece, eu am făcut convulsii. El crede că așa se crește un copil, dar asta nu e corect. Bunul Dumnezeu a lucrat prin iubirea mamei mele. Fostul meu iubit era persan, m-a înșelat cu profesoara lui” s-a descris Ina.

„Bunicii mele i-a plăcut mult această emisiune și am urmărit și eu. Mi-a plăcut foarte mult un băiat din casă. Îmi plac bărbații bruneți, am o slăbiciune. Dacă se va întâmpla să-mi găsesc un logodnic, familia va avea o părere importantă.

Cine este Dani de la Mireasa

„Sunt din Arad, am 25 de ani, am făcut box, în familie a fost întotdeauna Dumnezeu și sportul”.

Dani a vorbit cu lacrimi în ochi despre box, spunând că și-ar fi dorit să practice un sport fără contact.

Mama mea ste pocăită, bunicii mei la fel. În familia noastră am avut o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Sunt agil, altruist, curajos, creativ, un băiat foarte sensibil și îmi place ca fata de lângă mine să poată discuta de la politică, până la stele. Operațiile estetice nu mă deranjează. N-am avut decât o relație, până anul trecut. Am suferit foarte mult. După ce ne-am despărțit s-a cuplat cu cel mai bun prieten al meu”

Am venit să mă însor. Îmi doresc o familie cu 2-3 copii.

„Sabrina am văzut că e o persoană mai trecută prin greutăți, e o persoană mai calmă, mai sensibilă. Larisa e o fată care îmi place, e trecută prin viață. Îmi place de Larisa.

Cine este Yana, noua concurentă de la Mireasa

„Mă numesc Yana, am 23 de ani în Republica Moldova. De la 18 ani eu mă bazeze numai pe mine și nu pe altcineva. Activez în domeniul frumuseții. Caut un bărbat să avem interese comune. Să fie intelligent. Eu cred că eu sunt o persoană destul de sensibilă, naivă, și câteodată nu am încredere în oameni. Ultima relație n-a mers din cauza mai multor factori. Aveam 18 ani când l-am întâlnit, el era mai mare cu 6 ani decât mine. Pe parcurs am înțeles că aveam dorințe diferite. El m-a înșelat, eu l-am iubit din tot sufletul. M-a afectat forte tare asta. Eu am vrut copii cu el. Eu nu intru pentru cineva anume. Intru cu inima deschisă”.

„Băieții sorbeau ecranul. Ești foarte frumoasă”, a spus Simona Gherghe.

Cine sunt Ionuț și doamna Monica de la Mireasa

Simona Gherghe a fost încântată să vadă cât de bine arată doamna Monica: „Am trăit s-o văd pe asta, a intrat o mamă de vârsta mea”

„Mă numesc Ionuț Cristin, sunt din Târgu Jiu, am 21 de ani. Am practicat fotbalul. A fos tuna dintre pasiunile mele. Tata a fost puțin mai dur cu mine când eram mai micuț. La vârsta de 19 ani am fost curier și acum îmi practice pasiunea mea cu mașinile. Sunt ordonat, obsedat de curățenie. Am avut doar două relații serioase până la 21 de ani. Pe ce de-a doua am iubit-o foarte mult, doar că am aflat că ave ao relație cu un alt băiat. Am venit la Mireasa pentru a-mi găsi jumătatea. Îmi doresc să plec însurat.

„Mă numesc Monica, am 44 de ani și am doi băieți. Fata care îmi va deveni noră mi-aș dori să fie unică, a spus doamna Monica.