Mireasa 2022, sezonul 5. Cosmin, „mesaj” cu subînțeles la scurt timp de la despărțirea de Alexandra. Ce a publicat

Cosmin și Alexandra, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, au format un cuplu foarte apreciat de telespectatori. Cei doi și-au început povestea de dragoste în casa show-ului matrimonial, la scurt timp de la despărțirea dintre concurent și Andreea, tânăra care i-a atras atenția încă din primele zile în reality show.

Evoluția lor în emisiune a fost una de-a dreptul senzațională. Aceștia au trecut prin momente frumoase, dar și prin situații dificile care au contribuit la consolidarea relației lor.

Deși nu au ajuns în marea finală a sezonului 5 Mireasa, Alexandra și Cosmin și-au continuat povestea de iubire afară. Cuplul lor părea a fi unul stabil și foarte puternică, însă acest lucru nu a fost așa.

La finalul lunii iulie, foștii concurenți ai show-ului matrimonial au confirmat despărțirea.

„Nu a plecat din scurt, au fost mai multe discuții de-a lungul timpului, până când amândoi am conștientizat că nu ajungem nicăieri așa. Alexandra a plecat pe 18 iulie la Brăila, iar în weekend-ul acesta s-a întors la București să mai discutăm. Aseară a plecat, din nou, la Brăila.

Discuții din casa Mireasa nu au mai fost pentru că am considerat că dacă am ajuns până în acel punct, am zis să șterg cu buretele tot ce a fost în emisiune, deși au fost niște chestii care m-au deranjat foarte tare și m-au durut. Am zis să ștergem cu buretele tot ce a fost în emisiune și să vedem ce va fi afară pentru că afară este cu totul altceva. Nici nu voi da explicații ce și cum, doar mă simt dator față de cei care știu că țin la mine, cei care știu că mă iubesc și ne apreciază, chiar dacă amândoi sau separat”, a mărturisit Cosmin în urmă cu o săptămână despre separarea de fosta parteneră.

Ce a publicat Cosmin pe Internat, la scurt timp de la despărțirea de Alexandra

La scurt timp de la despărțirea de Alexandra, Cosmin a publicat o serie de InsaStory-uri care au pus susținătorii pe gânduri. Tânărul a filmat televizorul în timp ce pe fundal răsună piesa „Rănile tu mi le-ai cusut”.

Fostul concurent nu a mai oferit alte informații despre viața sa amoroasă din prezent, însă melodia ar putea fi un „mesaj” cu subînțeles pentru fosta parteneră sau pentru o altă persoană apropiată lui.

În dreptul InsaStory-ul, Cosmin a trecut și două emoțicoane însoțite de două semne de exclamare. Acesta a pus o inimă albă și un emoji ce își acoperă fața.