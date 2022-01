Mireasa 2022, sezonul 5. Cosmin și Nora, la întâlnirea pe nevăzute! Ce s-a aflat despre concurent și ce s-a întâmplat

În ediția din data de 29 ianuarie 2022, Simona Gherghe l-a prezentat pe Cosmin, dar și pe mama acestuia, doamna Robertina (48 de ani).

Încă de la început, concurentul din sezonul 5 al emisiunii Mireasa de la Antena 1 a făcut o impresie bună și a primit reacții pozitive.

Cine este Cosmin din casa Mireasa, sezonul 5, de la Antena 1

Cosmin are 22 de ani, este din București și deține o mică rețea de curieri care se ocupă de livrarea la domiciliu, o afacere pornită în perioada pandemiei.

„Când este o cerere mare de clienți inclusiv eu fac livrări. În această afacere nu sunt singur, inclusiv mama mea mă ajută la contabilitate”, a povestit Cosmin în cadrul unui interviu oferit la Mireasa, sezonul 5.

„Se descurcă foarte bine. Mi se pare că e foarte potrivit în ceea ce face. Peste 5 ani îl văd ca fiind conducătorul celei mai mari firme de curierat”, a dezvăluit mama acestuia, mândră de tânărul său fiu.

„Încă de mic mi-a plăcut fotbalul și am jucat 3-4 ani la juniori, până într-o zi în care s-a aflat că eu am un fel de tahicardie, adică inima mea bate puțin mai tare decât în mod normal. Am decis să pun însă stop”, a dezvăluit tânărul, care a explicat faptul că, dacă ar fi continuat, ar fi riscat ca în câțiva ani să cadă pe teren și să își riște astfel viața.

Doamna Robertina a găsit în Cosmin împlinirea sa ca femeie. Pe când acesta avea doar un an, ea și partenerul său de viață s-au despărțit. De atunci, tatăl biologic al concurentului de la Mireasa sezonul 5 a dispărut.

„Mama este totul pentru mine, nu am simțit lipsa tatălui biologic. E ca un om străin”, a mărturisit tânărul.

Cosmin se descrie ca fiind un tânăr familist, sincer, liniștit, înțelegător și fidel. Nu ar putea trece peste trădare și consideră că fata ideală este una optimistă, liniștită și familistă. Doamna Robertina, în schimb, așteaptă o noră care să-i fie bună prietenă.

Cosmin și Nora au fost la o întâlnire pe nevăzute la Mireasa, sezonul 5

După interviul de prezentare, Cosmin și-a făcut apariția în platoul emisiunii Mireasa, sezonul 5, și toți au putut să îl cunoască mai bine.

Apoi, Simona Gherghe a prezentat imagini de la întâlnirea pe nevăzute a concurentului cu Nora. Cei doi au discutat, și-au pus tot felul de întrebări și au încercat să se cunoască mai bine. În mod surprinzător, în ciuda diferenței de vârstă, aceștia au părut că se înțeleg de minune.

„E foarte simpatic! Mi-au plăcut răspunsurile lui. Nu știu ce să zic”, a zis concurenta, vizibil impresionată de cele întâmplate.

Sezonul 5 Mireasa a început pe 22.01.2022 la Antena 1. 8 fete și 8 băieți au pășit în casă cu gândul să-și găsească perechea. Alături de ei se află și șase mame.