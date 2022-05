Mireasa 2022, sezonul 5. Cum s-au distrat concurenții la piscină. Fetele și-au etalat silueta în costume de baie

Valentin și Alina, Sabrina și Perneș, Elena și Adrian și Yana și Andrei au mers împreună la piscină. În timp ce fetele au stat la plajă, băieții au făcut o baie în apa rece.

Cum s-au distrat concurenții la piscină

Sabrina și Perneș sunt singurii care au stat din nou distanțați chiar și la piscină. Și între Elena și Adrian au fost discuții, mai ales după ce băiatul a spus că o respectă mult și nu vrea să o deranjeze cu nimic pe fata pe care o place. Elena spune că are nevoie de mai multă înțelegere, în timp ce Adrian s-a declarat îndrăgostit de fată.

Yana a fost geloasă pe Sabrina la piscină. Chiar dacă totul merge bine între ei și își oferă constant clipe de tandrețe, atunci când Andrei i-a oferit pizza Sabrinei, Yana a luat imediat atitudine și a spus că blondina are partenerul ei care ar trebui să aibă grijă de ea. Cu toate acestea, Yana și Andrei s-au împăcat rapid.

Sabrina a spus că ea a venit la piscină doar ca să se relaxeze și că ea și Perneș nici măcar nu își vorbesc.

Perneș a spus că nu știe în ce stadiu s află relația lui cu Sabrina și că partenera lui nu a avut starea necesară pentru piscină din cauza lui.

Perneș, deranjat de intervenția telefonică a surorii sale

Perneș de la Mireasa sezon 5 a fost deranjat de intervenția telefonică a surorii sale, care consideră că fratele ei a decăzut în fața Sabrinei. Andrada, sora lui Perneș, a vrut să știe cum au reușit Sabrina și fratele ei să ajungă, din nou, în această situație.

”Cât mai poți să suporți, să duci?!”, a zis tânăra și Perneș a devenit defensiv: ”Dar nu cred că îmi ceri tu mie explicații, nu?! Ok, ai vrut să vezi ce fac, sunt bine, ok. Tu ești ok, cum e acasă?!”.

Andrada i-a transmis că acasă lucrurile nu sunt deloc bine: ”E foarte rău”. Gabriela Cristea a întrebat de ce Perneș nu vrea să discute cu sora lui despre ce se întâmplă în relația cu Sabrina.

”Nu am ce să vorbesc cu sora mea despre lucrurile astea pentru că sunt niște lucruri văzute din exterior. Sunt niște lucruri care se văd doar din exterior. Da, nu e o situație tocmai roz, știu și eu, dar nu înseamnă că trebuie să...”, a explicat concurentul de la Mireasa sezon 5.

Întrebată de ce e rău acasă, Andrada a răspuns: ”Pentru că suntem atacați din toate părțile.” Atunci Perneș a intervenit: ”Mamă, dar nu mai pot cu atacatul ăsta al vostru din toate părțile. Blocați-vă Facebook-ul, Instagramul.”

Sora băiatului a spus că Perneș este foarte prost văzut: ”A decăzut ca bărbat în fața ei. Nu mai știe să aibă autoritate, încearcă să-i facă numai ei bine și ea nu face nimic. Ea nu e într-o relație cu Perneș, e într-o relație cu Larisa.”

Acesta a fost momentul în care Perneș i-a zis surorii sale să se oprească. ”Te rog frumos să te oprești din comentariile astea. Să stai cuminte acolo unde stai tu și să nu mai.... Nu înțeleg dreptul la opinie, la ce?! E atacată de cine?! De oamenii care vorbesc rău și ce pot să fac?! Oprești gura lumii? Nu o oprești niciodată. Cu ce pot să controlez eu ce zic alții. Chiar dacă e bine?!”