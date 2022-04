Mireasa 2022, sezonul 5. Dani este în lacrimi! Concurentul, mărturisiri tulburătoare: "Am fost instruit și antrenat să fac rău"

La Mireasa - Capriciile iubirii, acesta a făcut câteva mărturisiri tulburătoare, care au produs confuzie atât prezentatoarei tv, cât și invitațiilor din platou.

Dani își cere iertare cu lacrimi în ochi și face mărtrisiri care au creat confuzie: "Am fost instruit să fac rău... Am venit aici să mă vadă toată țara cum sunt"

Dani a început brusc să își ceară iertare și să facă mărturisiri aproape neînțelese pentru cei din emisiune.

“Îmi cer scuze în fața tuturor oamenilor pentru că am fost instruit, antrenat și împins de la spate să fac rău. Am venit aici, de fapt, din alt motiv, acela de a-mi asuma și de a mă vedea toată lumea căreia i-am greșit. Am spus de la bun început că vreau să mă schimb și vreau să devin om, am greșit foarte mult, știu, și vreau să îmi cer iertare în fața tuturor și totodată, am venit să îmi promit mie că mă schimb și mai ales să le promit celor la cărora le-am greșit. Motivul meu din cauză că am foarte multe răni pe suflet, din cauză că am foarte multe probleme, care s-au strâns și am clacat. Știam că o să se întâmple treaba asta aici, să se afle, de aceea am și venit, pentru că m-am săturat și vreau să afle odată toată lumea. Nu sunt criminal, ca să nu se înțeleagă greșit, dar am greșit și am profitat. Am profitat de inteligența mea ca să le fac rău oamenilor nu și bine", a spus acesta, în emisiunea Capriciile iubirii, de la Antena Stars.

Afirmația lui Dani cum că a fost instruit să facă rău au creat o confuzie generală și a ridicat multe semne de întrebare, dar răspunsul a venit.

Dani a continuat să-și ceară iertare, iar eu Ion a intervenit cu întrebare: “Dar ai fost în Legiunea Străină sau de unde ai fost antrenat să faci rău?”.

“Nu. Am fost antrenat de viață, nu am fost împins de o persoană anume să fac rău. Din anturajele și din cercurile în care am crescut, doar asta am învățat și asta am știut, de asta am și venit aici să încerc altceva și să pot să mă schimb pe mine însumi pentru că m-am săturat de viața pe care am avut-o, făcând rău în jurul oamenilor fără niciun motiv”, a mărturisit Dani.

Acesta a încercat să explice că din cauza vieții pe care a avut-o el a învățat să facă rău și nu că ar exista cineva, o persoană anume, care să-l fi pus să facă rău intenționat. Însă a fost clar că i-a băgat în confuzie pe toți cei prezenți în platoul emisiunii de la Antena Stars.

"Iară-mă că te întreb, dar nu credeai că rezolvai treaba asta cu un psiholog sau cu terapie. Adică, nu știu, zic și eu!", spune Gabriela Cristea. "Cred că te ajuta mai degrabă decât o emisiune de televiziune", mai adugă prezentatoarea tv.

"Da, m-am ferit întotdeauna de psiholog și psihiatru. Credeam că este o prostie să mergi și că doar oamenii cu probleme mintale merg acolo, dar de fapt să ai cu cine să vorbești este foarte bine. Eu nu am avut pe nimeni și nu am în continuare", probabil doar unchiul meu, spune Dani.