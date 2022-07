Mireasa 2022, sezonul 5. Nora, noi detalii despre starea sa de sănătate. Afecțiunea de care suferă nu este vindecabilă

Atunci când se afla în casa Mireasa și avea un conflict intens cu doamna Dana, mama lui Leo, tânăra a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru că a suferit o criză puternică de spasmofilie. Persoana afectată se confruntă în acele momente cu simptome cum ar fi accelerarea pulsului, transpirație excesivă, tremurături, frisoane sau impresia că va muri.

Nora, noi detalii despre starea sa de sănătate

Tânăra a fost nevoită să plece din competiție și să primească ajutor medical specializat. Nora a spus că abia după o săptămână de la plecarea din casă a reușit să-și folosească cum trebuie mâinile și picioarele pentru că mușchii au fost foarte mult timp contractați.

Fata a spus că și acum se află sub tratament și are mare grijă de ea să nu se streseze sau enerveze. Nora a mai declarat că este încă singură, nu este pregătită pentru o relație. Ea a precizat că nu vrea pe cineva alături de ea pe post de pansament fiindcă nu este încă vindecată sufletește.

Cu toate acestea, Nora a mai menionat că în casa Mireasa a învățat că imprevizibilul este de necontrolat și că dacă s-ar îndrăgosti, nu ar ezita să intre într-o relație. Fata știe ce vrea de la viitorul ei partener de cuplu: să fie sincer, să fie loial și să se comporte cu ea ca și cum ar fi o regină.

Fata nu mai vrea în viața sa un partener care să depindă de familie sau de rude din punct de vedere financiar, vrea un bărbat care își poate lua singur deciziile.

Nora a vorbit deschis despre viața ei amoroasă

Recent, Nora a apărut cu un inel pe deget și nu a vrut să dea detalii despre el. În interviul acordat show-ul exclusiv AntenaPlay, Mireasa: Confesiuni, ea a discutat despre viața sa amoroasă.

Nora a plecat din casa Mireasa sezon 5 din cauza problemelor medicale. Deși era activă o cursă pentru eliminarea ei, după ce și-a exprimat dorința de a pleca, ea a părăsit competiția mai devreme.

”Din câte știi foarte bine, două luni de zile doar la medici am fost. Trebuia să mă recuperez. Am făcut tratament pentru spasmofilie. Am umblat la psiholog de două ori pe săptămână, la psihiatru o dată pe săptămână. Nu simțeam că am nevoie de cineva lângă mine. Pe primul loc m-am pus pe mine, să mă fac bine cu sănătatea, să se poată bucura familia și oamenii din jur de mine și de prezența mea.

Să trec prin perioada asta grea și nu simțeam nevoia de un iubit, nici nu voiam să se apropie absolut nimeni de mine pentru că nu îmi doresc o persoană lângă mine, să fie doar un pansament, să trec printr-o perioadă grea cauzată de mine și de fostul meu iubit. Nu, nu-mi doresc să distrug pe cineva, să mă folosesc de cineva. Acum pot să zic că mă simt vindecată.

Nici în momentul de față nu sunt sigură că aș permite cuiva să se apropie de mine, să-mi devină iubit. Nu zic niciodată niciodată.”, a declarat Nora la Mireasa: Confesiuni, un proiect exclusiv AntenaPlay.