Mireasa 2022, sezonul 5. Sese și Giovana, despre cum s-a schimbat viața lor după Finala show-ului. Ce au dezvăluit cei doi

Sese și Giovana, câștigătorii sezonului 5 Mireasa, au pășit în platoul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, la aproape două luni de la Finala show-ului matrimonial. Cei doi au venit pentru a discuta despre cât de mult li s-a schimbat viața de când au ieșit din competiție.

Foștii concurenți au răspuns cu sinceritate la toate întrebările Gabrielei Cristea. Aceștia au vorbit, fără ezitare, despre planurile pe care le au în viitorul apropiat, dar și despre cât de mult își doresc un copil.

Sese și Giovana, câștigătorii sezonului 5 Mireasa, dornici să devină părinți

În cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii de la Antena Stars, Sese și Giovana au urmărit imaginile din cea mai frumoasă zi a vieții lor. Aceștia au privit cu emoție momentul în care au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului de stare civilă.

Mai mult decât atât, fostul concurent al show-ului matrimonial a susținut că amândoi au luptat pentru căsnicia pe care o au acum. Tânăra a mărturisit că povestea lor de iubire nu ar mai fi fost posibilă dacă nu ar fi pus „cărămidă peste cărămidă” toate clipele prin care au trecut împreună, în casa Mireasa.

„Am pus cărămidă peste cărămidă până să ajungem la ultimul moment. (...) Ăștia am fost noi de la început, poate de asta ne-a iubit publicul foarte mult. Noi am fost sinceri unul cu celălalt, când ne-a deranjat ceva am spus-o.”, a declarat Sese, vizibil emoționat.

Câștigătorii sezonului 5 Mireasa au primit mai multe întrebări din partea prezentatoarei TV, iar răspunsurile lor directe nu au întârziat să apară.

„Cum e viața după?”, a fost una dintre întrebarile Gabriela Cristea pentru cei doi tineri.

„Liniștitoare. Nu mai sunt așa multe presiuni.”, a răspuns Giovana.

Tot în cadrul show-ului de la Antena Stars, Sese și soția lui au vorbit despre dorința lor de a-și întemeia o familie și a de a avea un copil. Aceștia au dat de înțeles că vor să își mărească familia, însă toate la timpul lor.

Sese și Giovana, dezvăluiri necunoscute despre stadiul căsniciei lor

Sese și Giovana au intrat live pe rețelele de socializare și au dezvăluit care sunt planurile lor de viitor. Aceștia s-au mutat împreună în chirie și par să se simtă foarte bine și să fie fericiți.

„Ce să facem, stăm în casă că plouă. Avem 3 luni de logodnă. Ne-am găsit chirie. E foarte bine, suntem doar noi doi. Nu ne mai trage nimeni la răspundere, suntem mai liniștiți cu cățeii noștri. Ieri am făcut un grătar, am sărbătorit ziua de azi. Și mama Giovanei a împlinit un an de la nuntă și am mâncat împreună, apoi ceva dulce. Copii când? dacă ar fi ca la programare la dentist, i-as lua acum, dar nu e așa”, a spus Sese pe live.