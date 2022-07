Mireasa 2022, sezonul 5. Valentin și Alina, avalanșă de reproșuri, după o ceartă zdravănă. Cu ce perspectivă a venit psihologul

Furtuna după-amiezii avea ecou și seara! Motivul? O fi din nou lupta orgoliilor? Alina a primit ordine de la Valentin să stea lângă el, deși fata nu-i dorea acest lucru. Alina a fost deranjată de cum îi vorbește logodnicul ei.

După câteva momente tensionate, Alina a mers în căutarea lui Valentin. Băiatul a ridicat tonul la Alina și i-a spus de mai multe ori să se oprească și să nu mai vorbească. De aici, certurile între ei au tot continuat!

La Mireasa, Capriciile iubirii, emisiunea de la Antena Stars, cuplul a revăzut imaginile și se amuzau teribil, asta după ce și-au rezolvat problemele și au văzut cu mintea mai limpede care era motivul pentru care s-au certat. Gabriela Cristea i-a întrebat pe cei doi dacă ei știu care este motivul discuției în contradictoriu, iar răspunsul din partea lui Valentin a venit primul.

“Aici era pur și simplu o continuare a tensiunii.. Tensiune, atâta tot”, a spus Valentin.

“Știi ce am remarcat!? Voi căutați să vă împăcați unul cu altul, dar nu găseați nișa, breșa..”, spune Gabriela Cristea.

“Fiecare ne vedeam dreptatea noastră. El nu acceptă niciodată că greșește, el vrea să fie deasupra, despre asta era vorba. De aici pe mine mă deranjează de fiecare dată, dar cedez. Eu nu cedez, pentru că seara, ați văzut că eu am plecat la somn, am zis bine și l-am pupat și dimineață l-am pupat și tot nu s-a terminat. Deci, dimineața eu am încercat să încep bine”, spune Alina.

“Tu de ce nu încetezi când vezi că ea vine, femeia, delicată, mai ales că ai făcut și o gafă?”, întreabă Gabriela Cristea.

“Sunt momente când mă simt și eu tensionat și am pretenția ca ea să mă înțeleagă”, spune Valentin.

“O să ajungă dependenți de cortizol, pentru că nervii ăștia vin cu hormonul de stres și foarte multă lume este dependentă. În relațiile toxice, oamenii sunt dependenți de cortizol, îl caută și nu-și dau seama, că e inconștient”, spune Eduard, psihologul emisiunii.