Mireasa: Confesiuni. Bia, în lacrimi în timp ce vorbea despre doamna Anina. Ce a mărturisit pentru prima dată

Bia și Robert au participat la emisiunea Mireasa Confesiuni. Cei doi au vorbit despre conflictele cu doamna Anina.

”Mi-a părut de multe ori foarte rău pentru că mama este o femeie inteligentă, cu un caracter foarte puternic. Are vorbele la ea, experiența ei își spune de multe ori cuvântul. Am avut de multe ori impresia că nu are încredere în judecata mea sau nu neapărat că nu avea încredere în judecata mea.

Ea dacă mergea pe o premisă, avea un anumit punct de vedere, dar și-l spunea și rămânea punct. Nu puteam să-i spun altceva, nu asculta altceva. Apoi ea trecea peste subiectul ăla, dar rămânea cu ideea aia. Nu puteam să-i explic că nu e chiar așa.”, a spus Robert la Mireasa Confesiuni.

Bia susține că doamna Anina a plăcut-o până în momentul în care s-a arătat interesată de Robert. Fostul concurent de la Mireasa sezonul 8 consideră că mama sa își proteja își imaginea cu orice preț.

Citește și: Când începe sezonul 9 Mireasa. Data când Simona Gherghe îi prezintă pe noii concurenți

Bia, la un pas de lacrimi în timp ce vorbea despre doamna Anina

Întrebată cum a afectat-o conflictul cu doamna Anina, Bia a fost la un pas de lacrimi. Vocea i-a tremurat în timp ce explica ce a simțit.

”Niciodată în emisiune nu s-a pus accent pe cât de mult sufăr eu sau cât de mult mă doare pe mine. Până la urmă era vorba despre trei aspecte. Foarte mult m-a durut și asta nu am putut să exprim în emisiune. Pentru că deși mereu spuneam că este o chestie de mijloc și că trebuie să gestionez situația între mine și doamna Anina, cumva simțeam că am intrat într-un conflict pe care nu eu îl creasem.”, a spus Bianca cu vocea tremurândă.

Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 8 a mai punctat că a simțit lipsa părinților și că a considerat că nu era ascultată.

”M-am simțit singură de multe ori, neînțeleasă. Și nu neapărat neînțeleasă, cât neascultată.”, a mai adăugat soția lui Robert.

Interviul integral poate fi urmărit AICI.

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

Citește și: Mireasa, sezon 6. Cu cine a petrecut Paul revelionul după declarațiile despre Roxana. Bărbatul s-a afișat cu o altă femeie

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!