Mireasa Confesiuni. Ce spune Armando despre relația cu Andra. Fata l-a acuzat că a fost violent și infidel, cum răspunde el

Andra a rememorat, cu lacrimi pe obraj, toate lucrurile care s-au întâmplat între ea și Armando, încă soțul ei. Fosta concurentă de la Mireasa sezon 1 spunea atunci că a avut nevoie de șase luni pentru a se reface după despărțire. Șase luni în care nu a ieșit din casă și nici nu a încercat să-și refacă viața.

”Au fost multe situații în care mă făcea să nu am încredere în mine, îmi distrugea caracterul. Îmi căuta în telefon să vadă ce s-a întâmplat înainte să îl cunosc pe el, făcea scandal din orice, tot timpul era nemulțumit, nu-i plăcea nimic din ce fac: cum calc, cum spăl vasele, cum mă îmbrac. Absolut orice era motiv de ceartă sau eu nu eram suficient de bună sau nu eram suficientă. Eu încercam tot timpul să fium mai bună, să îl iubesc mai mult, să fiu așa cum își dorește el ca să fie bine”, povestea Andra.

Ba mai mult, fata povestea că finalul relației lor a venit după un episod violent, însă Armando neagă acest lucru.

Ce spune Armando despre relația cu Andra. Fata l-a acuzat că a fost violent și infidel

Rugat să spună dacă a existat episodul menționat de Andra, în care a fost agresată fizic, el a zis: ”În niciun caz, ți-am zis, am acceptat asta cu violență verbală, că la un moment dat am zbierat eu și ce am făcut... n-a existat niciun altfel de violență din ce a spus ea. Absolut deloc”.

Armando a dezvăluit faptul că a divorțat de Andra, cea alături de care a câștigat marele premiu din sezonul 1 Mireasa. La divorț, Armando a fost însoțită de iubita sa.

El spune că a încercat să comunice cu fosta soție, însă ea a refuzat să-i răspundă.

”De când am pus stop în relația asta, am încercat și am făcut tot posibilul să divorțăm. În schimb, nici ea, nici familia ei, am încerca să discut și cu familia ei, au spus că nu, că vă înțelegeți voi. Ea nu-mi răspundea, ea nu spunea nimic. Apoi a mai ieșit și în public să spună nu știu ce și nu știu cum. Ok, dacă tu ai părerea asta despre mine, să divorțăm, să terminăm odată, să-și vadă fiecare de treaba lui. Am stat un an de zile după ea. Am reușit să divorțăm, de o lună de zile, două luni. Într-un final, am sunat-o pe mama ei, am discutat cu ea: Vă rog frumos dacă puteți să îi transmiteți Andrei, ar trebui să terminăm odată cu asta. Am vrut să facem de comun acord”, a mai spus Armando.

De un an de zile, Armando are o nouă iubită: ”Am o iubită extraordinară. Nu mă mai grăbesc (n.r. cu însurătoarea). Ne înțelegem foarte bine. Ea este o femeie extraordinară, înțelegătoare. Nu locuim împreună, dar stăm mai mult împreună.”

El spune că actuala iubită a fost supărată după ce a văzut interviul Andrei la Mireasa: Confesiuni pentru că, din punctul ei de vedere, fosta soție a lui Armando ar fi trebuit să țină pentru ea acele lucruri. Mai mult, fostul concurent de la Mireasa sezon 1 a punctat că partenera sa nu a crezut ce a afirmat Andra.

