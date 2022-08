Mireasa: Confesiuni. Deși despărțiți, Andra și Armando sunt încă soț și soție. De ce nu au divorțat

Andra, încă doamna Rădulescu, a mărturisit că ea și Armando nu au divorțat. Tânăra a explicat faptul că se teme să fie în preajma lui, motiv pentru care l-a blocat pe toate rețelele sociale.

Deși despărțiți de un an de zile, cei doi nu s-au separat legal.

De ce Andra și Armando de la Mireasa sezon 1 nu au divorțat

”El nu s-a adresat mie ca și cum să facem asta amiabil, el tot timpul a fost agresiv în ton, a vorbit urât. Niciodată nu și-a cerut scuze. După tot ce a făcut niciodată nu și-a cerut scuze.”, a zis Andra.

Ea a mai adăugat că a simțit faptul că are nevoie de protecție pentru a se putea întâlni cu soțul ei. ”Îl cred foarte agresiv, nu cred că s-a schimbat. Cred că atitudinea lui față de mine e una de agresivitate. (...) Și eu vreau să divorțăm, și eu vreau să scap de tine, nici eu nu vreau să te mai văd în viața mea, nici nu vreau să-mi aduc aminte că s-a întâmplat. Doar că nu m-am simțit în stare să mă văd singură cu el. Nu mi se părea normal să fiu în același loc cu el, fără ca cineva să mă apere. Chiar nu am avut pe cine să iau, tot timpul am fost singură.”, a mai povestit fosta concurentă de la Mireasa sezon 1.

Andra a subliniat faptul că nu a mai vorbit cu Armando în ultimul an și că este blocat peste tot: ”Nu are nicio cale, nu vreau să vorbesc. Nu știu cum o să reușim să facem cu divorțul. Nu știu cum o să se termine, o să se termine clar cu un divorț. Eu nu am nicio legătură cu el de un an de zile. Nici nu-mi doresc, nici nu sunt în stare. Să-mi angajez doi bodyguarzi să mă duc să divorțez de el. Nu mă simt în siguranță să fiu lângă el”.

