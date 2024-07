Mireasa: Confesiuni cu Cristina și Alex. Ce regretă, ce dorințe de viitor au și ce colegi consideră că au fost „jucători”

În episodul 3 al sezonului 5 de Mireasa: Confesiuni au fost invitați Cristina și Alexandru, ocupanții locului al treilea în Finala sezonului 9 Mireasa.

Vezi al treilea episod din sezonul 5 Mireasa: Confesiuni AICI. Episodul cu Cristina și Alex este exclusiv și integral în AntenaPLAY.

După Finala Mireasa Cristina și Alexandru au mers în apartamentul închiriat, pregătit de părinți pentru ei. Peste 5 ani cei doi se văd cu 2 copii: Darius Sabin și Anais Maria. Cristina își mai dorește o maimuță și un apartament la malul mării, dar aici are de negociat cu soțul.

Cei doi au fost la Mireasa: Confesiuni, unde au vorbit despre parcursul lor în emisiune, dar și despre colegii de competiție.

De ce spun Cristina și Alex că s-au bucurat pentru locul 3 în Finală: „M-am bucurat că am fost mai votați decât Vlad și Iuliana”

„Am apreciat foarte-foarte mult că am ieșit pe locul 3 pentru că nu suntem 0 cum s-a spus în competiție. Vlad a spus că suntem nimic, că suntem 0. M-am bucurat că am fost mai votați decât Vlad și Iuliana. Iuliana e o fată foarte ok, dar nu mi-a plăcut ce am auzit din partea lui Vlad. M-aș fi bucurat mai mult dacă ar fi câștigat Maria și Ștefan. Eu și Maria ne-am apropiat. E o fată foarte bună și e foarte sinceră”, a spus Cristina.

Cine sunt jucătorii din sezonul 9 Mireasa, din perspectiva lui Alexandru

Alex i-a enumerat pe cei pe care i-a considerat jucători: „Dediș, Delia, Vlad, Cristian. Cei cu care am avut conflictele”.

„Mi s-a părut că Delia falsa foarte mult comortamentul. I se schimba foarte des vocea, avea mereu o voce diferită. De relația lor nu reau să zic, dar față de noi mi s-a părut că o juca puțin”, a spus Cristina.

Întrebați cu cine vor să țină legătura, Alex și Cristina au spus: „Cu Valentin și Elena, Laura, Albert, Maria și Ștefan”

Alex spune că prietenul lui adevărat din competiție a fost Valentin. Despre Cristian, soțul Cristinei a spus că a ales să nu-i creadă explicațiile referioare la replica: „Prea multă dramă”. Cristina consideră în continuare că iubitul Antoniei și-a dat seama că acea conversație despre voturi i-ar fi putut aduce sancțiuni lui Alex.

Alex, adevărul despre decizia de a se îndepărta de Cristian: „Am ales să nu-l cred”

„Cu Cristian nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu din ce am văzut și am observat am ales să dau un pas ăn spate, în momentul în care simt că un om nu este pentur mine așa cum sunt eu pentur el, mă detașez ușor. Eu am considerat că suntem prieteni și în momentul în care am plecat au început anumite vorbe”.

Întrebată ce regret are, Cristina a răspuns: „Regret că a plecat el acele 3 săptămâni. Că putea să rămnă dacă n-avea gura asta”.

Producția care se vede exclusiv în AntenaPLAY a debutat miercuri, 17 iulie 2024, cu marii câștigători.

Păreri pe care nu și le-au exprimat până acum, situații incitante și răsturări de situație, toate aceste subiecte se vor regăsi în interviurile "Mireasa: Confesiuni".

Aceest sezon de "Mireasa: Confesiuni" va fi compus din mai multe interviuri, difuzate săptămânal în platformă.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii vor face declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 9 își vor exprima părerea la cald despre rezultatul votului publicului.