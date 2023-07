Mireasa: Confesiuni. Cum i-a afectat pe Maria și Antonio refuzul părinților băiatului de a veni la cununia civilă

Părinții lui Antonio nu au fost prezenți în Marea Finală. Aceștia au vorbit însă la telefon cu fiul lor. Iată cum i-a afectat pe Maria și Antonio refuzul lor de a le fi alături.

La Mireasa: Confesiuni, Maria și Antonio au vorbit despre refuzul părinților băiatului de a le fi alături la cununia civilă.

Ce spun Maria și Antonio despre refuzul părinților băiatului de a veni la cununia civilă

”Și dacă erau de acord, tot nu ar fi fost prezenți. Cel puțin tata 100% nu ar fi fost aici. Are o funcție destul de înaltă, a apărut în alt mod la televizor și nu prea e el de acord cu acest... Ei cred că o privesc ca pe o cununie civilă, ceea ce și este. Mai important ar fi la cea religioasă și party-ul în sine. (...) Eu am avut multe zile, eu și-n copilăria mea am practicat sport și eu am fost un copil mai rebel.

Nu prea eram eu cu părinții mei de acord pe toate lucrurile pe care le făceam. Până și când făceam volei, ei au venit la două meciuri de ale mele din ani de zile de volei. Eu nu îi chemam, mi se părea că conduita lor despre viață e una strictă, iar mediul în care mă aflam eu era în contrast cu ce știam eu de acasă. Preferam să fac lucrurile singur. Eu nu simt că a fost ceva wow că nu au fost aici. Nu m-am simțit abandonat, niciodată. Eu am avut idei diferite față de ei și m-au susținut cât au putut. Unde nu au fost de acord m-au lăsat pe mine, nu s-au opus”, a zis Antonio.

”Am vorbit cu ei la telefon, nu prea ne transmitem noi mesaje și așa. Vorbim direct. M-au felicitat, au zis că mă așteaptă acasă, să vorbim”, a mai spus Antonio.

”Ar fi fost plăcut să fi răspuns, să fi vorbit, dar cu siguranță vom avea ocazia să stăm la masă, să discutăm.”, a afirmat și Maria.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. De ce Maria și Antonio nu vor locui de acum împreună, deși sunt căsătoriți. Care e motivul

Maria și Antonio, despre noaptea pasională din casa Mireasa

”Regretați?”, a fost întrebarea Andreei Primera. ”Parțial”, a răspuns Maria. ”Da, a fost ceva ce am simțit, dar regretăm pentru că nu ne-am gândit că o să se dea. Eu chiar am crezut că nu o să se dea chestia aia și ea la fel. Că nu o să se dea, poate o să fie o imagine pe AntenaPLAY, dar nu mă gândeam că se poate vedea așa. Am zis că nu o să fie subiect, nu o să se țină 3 zile, patru zile. Dacă eram conștienți de ce va urma, cu siguranță nu.”, a spus și Antonio.

”Nu a fost așa ceva să poți să vezi. Ce s-a văzut cam aia a fost”, a mai adăugat finalistul Mireasa sezonul 7. ”Ideea în sine e, cel puțin pentru mine. Gândindu-mă la cei de acasă, mama, tata. Pe mine ai mei nu m-au văzut sărutându-mă în fostele mele relații.”, a spus Maria.

Episodul integral este AICI.

Citește și: Mireasa: Confesiuni. Maria și Antonio au spus ce alt cuplu ar fi meritat să câștige marele premiu al sezonului 7

Un nou sezon Mireasa: Confesiuni, disponibil pe AntenaPLAY

Mireasa: Confesiuni, seria exclusivă a platformei AntenaPLAY, continuă cu un nou sezon, cel de al treilea, ce îi va avea protagoniști pe concurenții tăi favoriți din cele șapte sezoane Mireasa.

Săptămânal vor fi lansate două interviuri, iar primul poate fi urmărit începând cu data de 11 iulie 2023 pe canalul exclusiv dedicat emisiunii de pe platforma AntenaPLAY.

În cadrul interviurilor- confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 7 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!