Bia a criticat nu o dată cuplul Ioana-Marius. Aceasta nu a crezut în sentimentele fetei și a dezvăluit o conversație avută în afara casei.

În afara casei, în timpul unui date, Ioana ar fi zis că Marius are probleme grave și că are nevoie de psihiatru, spune Bia.

Mireasa Confesiuni. Bia a dezvăluit o discuție cu Ioana și Andreea despre Marius: ”A zis că are nevoie de psihiatru”

În episodul 5 Mireasa Confesiuni, Bia și Robert au discutat despre câștigătorii sezonului 8 al show-ului matrimonial de la Antena 1.

”Eu n-am nimic cu niciunul personal. Acum despre relația lor... Într-o relație de genul ăsta pot să cred. Unde mi-am pus multe semne de întrebare e când au făcut pasul mare, de căsătorie, după atât de puțin timp și numai certuri de despărțire. În căsătoria lor nu prea cred. Cred că au făcut-o pentru șansa la marele premiu. La urma urmei, ce să mai zic, să fii ipocrit să zici că nu ai face-o”, a spus Robert despre Ioana și Marius.

Robert a punctat că Ioana și Marius s-au lăsat duși de val, iar el nu s-ar fi căsătorit atât de devreme, fără a avea o relație solidă.

„Eu mi-am tot exprimat părerea despre Ioana și Marius. Am zis că eu consider că Marius s-a îndrăgostit de Ioana și e normal, însă sentimentele Ioanei am zis mereu că nu sunt reale. Ea a zis total altceva că-și dorește la un bărbat. Marius nu este nici pe aproape. Ioana a intrat pentru Robert în emisiune.”, a răspuns și Bia.

Fosta concurentă a spus că Marius nu este un bărbat matur, cel puțin nu în modul în care Ioana își dorea de la viitorul partener: ”Ea singură a zis că avea o părere despre Marius total eronată, că are probleme cu capul foarte rău, că are nevoie de psihiatru. Ulterior, la trei zile după ce Marius a ieșit în TOP, ea a zis că vrea să intre într-o cunoaștere cu el. Era momentul în care Ioana trebuia să aleagă între Andrei, Bogdan și Marius. Noi am ieșit la un date mai multe persoane, nu mai știu exact cu cine am fost, Ioana mi-a zis mie și Andreei că, din punctul ei de vedere, Marius are probleme grav cu capul, ar trebui să meargă la psihiatru, că nu-l vede cu Andreea”.

Interviul integral poate fi urmărit AICI

Când vor fi disponbile în AntenaPLAY interviurile Mireasa: Confesiuni

Acest sezon de Mireasa: Confesiuni va fi compus din 11 interviuri. Prezentatoarele, finaliștii sezonului 8, dar și alți concurenți vor vorbi în cadrul interviurilor.

După interviurile cu cele două prezentatoare, următoarele episoade se vor lansa pe: 28 decembrie, 30 decembrie, 1 ianuarie, 4 ianuarie, 6 ianuarie, 8 ianuarie, 11 ianuarie, 15 ianuarie și 18 ianuarie.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii fac declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 8 își exprimă părerea la cald despre rezultatul publicului.

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!