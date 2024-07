La Mireasa Confesiuni, Cristian a vorbit despre Laura, cea cu care a format un cuplu pentru aproximativ o lună.

Acesta nu a descris-o pe Laura folosind cei mai plăcuți termeni. Iată ce a spus despre relația lor și motivul pentru care a avut o atitudine acidă la adresa ei.

Mireasa Confesiuni. De ce Cristian a încheiat brusc relația cu Laura. Băiatul a dat acum cărțile pe față despre fosta iubită

”Laura e... simțeam că mă ofilesc, sincer îți zic. Simțeam că nu mai am viață în mine, simțeam că stagnez, că nu pot să... Oricum nu împărtășeam prea multe lucruri comune. Eu când ziceam ceva, ea se uita puțin strâmb, dar în același timp parcă îi plăcea. Nu eram pe același film. Probabil că a fost atracție puțină, mi-a plăcut fățuca ei frumușică și asta cred că m-a atras. În rest, nu cred că împărtășim nimic. Eu sunt dintr-o lume, ea din altă lume. Suntem diferiți, la poli opuși, ca personalitate, ca gândire...”, a zis Cristian despre fosta lui iubită.

Citește și: Mireasa Confesiuni. De ce Cristian și Antonia au plecat separat după Marea Finală. Ce spun despre doamna Daniela

Articolul continuă după reclamă

Referitor la atitudinea acidă față de Laura, el a zis: ”Am simțit că vrea să ciugulească de peste tot. Adică cu niște sete de... s-a bucurat și de toate susținerea aia pe care a luat-o de colo colo. Nu mi-a plăcut că nu a avut niciun moment în care să zică ”băi, să delimităm lucrurile, dragii noștri, ați fost cu amândoi, ați fost cu Cristian, după cu amândoi, acum hai să delimităm”. Nu a avut niciun moment în care să se ducă să spună că totul este bine, că ea e împăcată cu gândul ăsta. A închis gura și nu a vorbit de fiecare dată când știa că are ceva de pierdut. A mers pe firul ăsta, de la început până la final, tac că e mai bine așa că am mai multe beneficii. Ok, eu știu că m-a plăcut și mă place în continuare, dar nu avem niciun fir de comunicare. Treaba cu Albert o văd ca pe... doamna Mariana atras de relația asta și i-a combinat pe ei”.

Mai multe detalii în episodul 6 Mireasa Confesiuni cu Antonia și Cristian.

"Mireasa: Confesiuni", seria exclusivă AntenaPLAY, continuă cu sezonul 5, care îi va avea protagoniști pe concurenții Mireasa

Producția care se vede exclusiv în AntenaPLAY a debutat miercuri, 17 iulie 2024, cu marii câștigători.

Păreri pe care nu și le-au exprimat până acum, situații incitante și răsturănri de situație, toate aceste subiecte se vor regăsi în interviurile "Mireasa: Confesiuni".

Acest sezon de "Mireasa: Confesiuni" va fi compus din mai multe interviuri, difuzate săptămânal în platformă.

În cadrul interviurilor - confesiuni, tinerii vor face declarații exclusive despre experiența trăită în casa Mireasa, dar și despre schimbările care au apărut în viața lor de când au părăsit competiția matrimonială de la Antena 1. De asemenea, finaliștii sezonului 9 își vor exprima părerea la cald despre rezultatul votului publicului.

"Mireasa: Confesiuni" este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Așadar, pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți! Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!