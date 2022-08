Mireasa: Confesiuni. Andra Nicolin, dezvăluiri despre despărțirea de Armando. De ce au ajuns să se separe

”Nu vreau să vorbesc despre asta (n.r. începuturile relației cu Armando), mi se pare că totul a fost o minciună. Nu știu, s-a prefăcut, pentru că omul de care eu m-am îndrăgostit nu există. Lucrurile care m-au atras la el s-au dovedit a fi neadevărate”, a zis Andra.

Culisele despărțirii dintre Andra și Armando. Ce s-a întâmplat cu relația lor

Andra a rememorat, cu lacrimi pe obraj, toate lucrurile care s-au întâmplat între ea și Armando, încă soțul ei. Fosta concurentă de la Mireasa sezon 1 a avut nevoie de un șervețel pentru că a plâns în timp ce povestea că, după ce s-a despărțit de soțul ei, a avut nevoie de șase luni pentru a se reface. Șase luni în care nu a ieșit din casă și nici nu a încercat să-și refacă viața.

”Nu m-a interesat deloc să-mi continui viața pentru că mi-am dorit să știu ce mi s-a întâmplat, de ce am ajuns de la iubire la ură și agresiune... unde s-a schimbat tot?! Acum cred că el doar, nu vreau să zic că se prefăcea, dar schița sau mima chestiile care îmi plăceau mie și încerca să-mi fie mie plăcut, făcea și spunea lucruri ca să mă atragă. Nu știu care a fost scopul lui. E posibil să fie marele premiu, nu știu ce și-a dorit el, nu știu dacă și-a dorit să fim împreună în afară de marele premiu”, a zis Andra.

Fosta concurentă de la Mireasa sezon 1 spune că nu s-a simțit pregătită, după ruptură, să vorbească despre eșecul căsniciei sale: ”Nu aveam puterea să spun prin ce am trecut. Mă simțeam vinovată, credeam că eu am făcut ceva greșit, că puteam să fac ceva mai bine. (...) Cred că problema cea mai mare la mine este că nu e prima dată când mi se întâmplă asta. Am greșit de mai multe ori, mă refer la oamenii toxici și la relațiile toxice. Am citit foarte multă psihologie ca să înțeleg ce mi s-a întâmplat. Oricum eram pe drumul ăsta de dezvoltare personală. Îmi asumam responsabilitatea și pentru el. Nu este ok într-o relația.”

Andra a explicat faptul că relația lor s-a degradat în timp și că, la finalul relației, Armando și-a arătat adevărata față. ”Altfel nu are sens cum a reușit relația noastră să se degradeze dintr-o iubire, suflete pereche și toate astea în violență verbală, fizică, emoțională, financiară. Au fost multe situații în care mă făcea să nu am încredere în mine, îmi distrugea caracterul. Îmi căuta în telefon să vadă ce s-a întâmplat înainte să îl cunosc pe el, făcea scandal din orice, tot timpul era nemulțumit, nu-i plăcea nimic din ce fac: cum calc, cum spăl vasele, cum mă îmbrac. Absolut orice era motiv de ceartă sau eu nu eram suficient de bună sau nu eram suficientă. Eu încercam tot timpul să fium mai bună, să îl iubesc mai mult, să fiu așa cum își dorește el ca să fie bine”, a povestit Andra.

Fosta concurentă a spus că a îndurat multe pentru că își dorea ca acest mariaj să dureze. Cu toate asta, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată: ”Aveam totul, nu aveam absolut niciun motiv să nu fim bine, fericiți. Eram împreună, eram căsătoriți, ceea ce ne dorisem și, totuși, el avea nemulțumiri, căuta motive să ne certăm. Ne certam foarte rău, urât. Când ne împăcam, totul eram frumos. Apoi, apăreau alte situații ca și cum căuta motive”.

După aceste episode, Armando i-ar fi adus flori și cadouri. Cu toate acestea, certurile nu dispăreau din casa lor. Ba mai mult, soțul pleca des din căminul lor conjugal.

