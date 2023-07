Mireasa: Confesiuni. Momentul în care Mihai nu mai poate vorbi din cauza lacrimilor. Ce s-a întâmplat

În episodul 4 Mireasa: Confesiuni sezonul 3, Mihai și Hatice și-au reamintit de începutul relației lor. Finalistul nu este sigur că soția lui a trecut peste momentele în care a judecat-o pentru oamenii din trecutul ei.

”Sincer, la început am judecat-o doar după cele aflate, dar nu era ceva ce simțeam să fac. În sinea mea știam că e o fată bună, că are un suflet bun. Cred că m-am lăsat oarecum condus de niște gânduri negative, care mă făceam să spun anumite vorbe, de care nu sunt mândru nici în ziua de astăzi.

Dar na, mă bucur că am reușit să trec peste, să o înțeleg, să o accept așa cum e și cred că ăsta este cel mai important lucru: să iubești o persoană pentru felul în care e ea.”, a zis Mihai.

Momentul în care Mihai nu mai poate vorbi din cauza lacrimilor. Ce s-a întâmplat

Emoționat, el a continuat: ”Mulțumit nu o să fiu niciodată pentru ultimii ani din viața mea. Cred că mi-am dat mai multe palme, nu știu dacă m-am regăsit în trecutul ei, cred că au fost câteva asemănări și, nu știu, la început nu am crezut că o să fie ea cea potrivită pentru mine. Poate și din cauza la ce am făcut în trecut, anturajele exact în care am fost, știind cum e lumea prin oraș, cum se întârt lucrurile. Cel mai important e că pe parcurs mi s-a demonstrat că nu e așa, că e total invers, că Hatice este o femeie demnă și se respectă foarte mult...”

Acesta a fost momentul în care Mihai a plecat capul și lacrimile i-au apărut în ochi. ”La ce te gândești? Ce te emoționează?”, a întrebat Andreea Primera.

”Ea. Și eu sunt fericit. Mă simt vinovat pentru momentele în care am judecat-o”, abia a răspuns el.

Mihai credea că Hatice nu l-a iertat, însă aceasta l-a asigurat că a trecut peste ce a spus el înainte să formeze un cuplu. ”M-a iertat, o să mă iert și eu”, a adăugat finalistul Mireasa sezon 7.

