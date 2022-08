Mireasa: Confesiuni. Motivul pentru care Andra nu vrea să mai audă de Petronela. Ce a făcut ”prietena de suflet” a dezamăgit-o

”Rolurile s-au schimbat pentru că la început noi eram toate prietene și aveam o singură inamică, care era Petronela. Spre sfârșit, Petronela a devenit prietena mea și eu nu am mai vorbit cu fetele. Narcisa s-a transformat în Antihrist și a început să tot dea în mine. Lucrurile s-au schimbat între timp, deși noi credeam că suntem prietene.”, a zis Andra Nicolin la Mireasa: Confesiuni.

De ce Andra nu mai dorește să aibă nicio legătura cu Petronela

Andra a subliniat faptul că acum nu mai vorbește cu niciuna dintre fete. ”Nu mai țin legătura cu Petronela pentru că ea a fost cea care a fost alături de mine când ne-am despărțit. Știa absolut tot ce se întâmplase, poate marea majoritate a ce se întâmplase în relația mea, și atunci când am văzut că a ales să fie prietenă cu el, i-am zis: ”Nu ai cum să fii prietenă și cu mine și cu el”.

Fiind prietena mea de suflet, știind prin tot ce am trecut și nu a fost o experiență frumoasă deloc, să poți să te consideri prietenă cu el sau, nu știu, ceva de genul ăsta... mi s-a părut un fel de trădare și nu mai aveam nevoie și putere de astfel de oameni în viața mea. Experiența mea fusese foarte dură și nu mai simțeam nevoia să alimentez nicio relație care nu e ok”.

Andra a spus că a decis să nu mai fie prietenă cu Petronela și nu i-a dat o șansă să explice: ”Nu i-am dat dreptul la replică. Nu am lăsat-o să-mi răspundă, știu că m-a apelat de foarte multe ori, mi-a dat foarte multe mesaje că nu am de ce să fiu supărată pe ea, doar că în momentul acela nu era suficient. Mă simțeam trădată și am ales să nu mai vorbesc cu ea”.

Fosta concurentă de la Mireasa sezon 1 a mai punctat faptul că nu are nevoie de ”oameni falși” lângă ea.

