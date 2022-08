Mireasa: Confesiuni. Ce relație există între Larisa și Robert. Băiatul a dezvăluit ce s-a întâmplat după ce s-au sărutat la party

La ultima lor petrecere în casa Mireasa sezon 5, Robert și Larisa s-au sărutat pătimaș și el i-a propus să mai rămână în România.

Fata a plecat în Spania și, într-o intervenție telefonică la Mireasa: Capricii, ea a spus că vor discuta și vor vedea ce se va întâmpla cu legătura lor.

Ce relație există acum între Robert și Larisa de la Mireasa sezon 5

Robert spune că relația dintre el și Larisa nu a funcționat din cauză că nu au putut depăși un anumit nivel.

”Nu cred că a fost un motiv anume, ce nu mi-a plăcut. Vrei să zic ca ea, că nu a avut acel ceva?! Nu am trecut de punctul ăla. Am ajuns până la un nivel și de acolo nu am putut să trec mai sus.”, a zis Robert.

Acesta a fost întrebat despre ultima lor petrecere, la care s-au sărutat pătimaș: ”Dragul ăla că am văzut-o, deci nu eu m-am dus la ea să o pup. Să fie clar. Nu eu m-am dus la ea să o pup, ea a venit la mine. Normal că nu am avut nimic împotrivă, că na, nu am mai văzut-o de atâta timp... Îmi era dragă înainte. Și acum, nu am nicio treabă. Amici și atât. Am mai vorbit, da.”

Robert a discutat și despre faptul că a vrut să revină pentru ea: ”Îmi fugea gândul la ea. Am zis hai mă să încerc să mă întorc și să văd ce iese. Nu m-am întors și nu a fost nimic”.

