Mireasa Confesiuni, sezon 6. Ce a spus Ionuț despre momentul în care a văzut-o pe Ramona cu alți ochi

În episodul 7 de Mireasa Confesiuni au fost invitați Ionuț și Andrada. Cei doi și-au spus părerea despre cuplul Ramona și Stelian, în contextul în care Ionuț a avut o apropiere față de Ramona.

Ionuț a declarat că s-a apropiat de Ramona pentru că ea nu l-a ținut la distanță chiar dacă a spus că-l vede doar ca pe un prieten.

„Eu n-am știut trecutul ei, dar am stat, am discutat și am empatizat. Nu m-a îndepărtat. Mi-a dat speranțe. Dar a vrut să-l facă gelos pe Stelian. Nu m-am simțit folosit. Eu m-am oferit pe tavă, cu tot dragul am stat lângă ea și voi fi alături și acum de ea dacă ar avea nevoie”, a povestit Ionuț.

Băiatul a considerat că Ramona și Stelian s-au căsătorit pentru premiu. Ionuț a declarat că speră ca Ramona și Stelian să fi divorțat deja.

Ionuț, mesaj pentru Stelian

„Băi Stelian, te superi pe mine, nu te superi pe mine… Eu am fost direct tot timpul. Eu le-am dat două săptămâni”, i-a transmis Ionuț lui Stelian. „El n-a cunoscut ce e aia viață. Eu le urez multă sănătate și să rămână o viață împreună, dar simt că vor fi doar două săptămâni împreună. Ramona cred că a fost ultima opțiune pentru el”, a mai spus Ionuț.

Noul sezon Mireasa începe pe 13 ianuarie 2025. Simona Gherghe a făcut anunțul la scurt timp după ce au fost desemnați câștigătorii sezonului 10 Mireasa: Laura și Mihai.

„Avem o mică vacanță dar ne întoarcem cu sezonul 11 al emisiunii Mireasa pe 13 ianuarie. Mireasa- Iubește românește! se numește următorul sezon. După o scurtă vacanţă, ne întoarcem cu sezonul al 11-lea, mai curând decât vă aşteptaţi”, a anunțat Simona Gherghe.

