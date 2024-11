Mireasa sezon 10, 12 noiembrie 2024. Domnul Gheorghe a intervenit din nou telefonic și i-a adus acuzații grave Simonei. Ce a spus

În ediția din 12 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10, Sorin a primit prima scrisoare de la Simona, iar tatăl lui a intervenit telefonic pentru a-i aduce din nou acuzații grave.

În ediția din 12 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa sez.onul 10, domnul Gheroghe a intervenit telefonic și i-a adus acuzații grave Simonei.

Iată cum s-a apărat Simona și ce spune Sorin despre acuzațiile aduse de tatăl său.

Sorin a primit prima scrisoare de la Simona

Simona i-a scris o scrisoare extrem de emoționantă iubitului ei. Cuvintele l-au coplești extrem de tare pe concurent, iar reacția lui a fost pe măsură. Iată ce i-a scris fosta concurentă!

„Dragostea mea te urmăresc non stop îți simt lipsa din ce in ce mai mult (...) Te-am văzut cu cana noastră, poza la piept, cu urșii lângă tine. Cred că te simți foarte singur așa cum mă simt și eu” sunt doar câteva dintre rândurile scrise. Descoperă toate cuvintele frumoase în videoclipul articolului.

„Îți multumesc din suflet pentru sfaturile pe care mi le-ai dat. Știu că îți este greu și mie îmi e greu. Sper să nu iei decizii pe care să nu le regreți mai târziu. (...) Vreau să îți spun că îmi e dor de tine. Lipsa ta pentru mine este un coșmar. Te iubesc viața mea! i-a răspuns și Sorin.

Subiectul a fost dezbătut și în ediția de astăzi unde domnul Gheroghe a intervenit telefonic.

„Îi mulțumesc băiatului meu în ce situația m-a adus. I-am zis să își facă o familie, nu să ia o v*****ă. Ea nu și-a asumat. Minte, nu a fost amantă, ea făcea filme pentru adulți, v-am trimis poze.” a spus domnul Gheorghe

Simona Gherghe a întrerupt legătura telefonică pentru că tatăl lui Sorin a început să vorbească anumite lucruri care nu pot fi difuzate pe post la această oră.

Ulterior a intervenit și Simona pe cale telefonică și și-a expus punctul de vedere.

„Deja acuzațiile mă pun într-o postură foarte proastă. Sorin mi-a zis să nu iau o decizie la cald și nu voi lua, dar lucrurile mă instigă” a spus fosta concurentă dezamăgită de toate lucrurile care apar în online din cauza domnului Gheorghe.

„Când am plecat de la emisiunea Mireasa am fost condusă de echipa Antena, nu m-au așteptat cămătarii. Faptul că mă acuza că am jucat în filme pentru adulți este o acuzație gravă. Faptul că spune că mă așteaptă cămătarii afară este o acuzație gravă. În același timp este un domn cu o vârstă, care era curiozitatea corpul meu? Ce se aștepta? Sunt într-o postură foarte urâtă.

Mă îndrept către secția de poliție. Sunt foarte multe declarații împotriva mea. Am programare la ora 17. Eu îl aștept pe Sorin în continuare. Nu mă interesează ce spune domnul Gheorghe. Nu mă interesează averea dânsului. Am obosit.”

Sorin a spus că a gestionat foarte frumos situația și că își dorește să rezolve situația.

