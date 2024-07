Mireasa sezon 10, 29 iulie 2024. Cine este Ionuț Obretin. Băiatul are o poveste de viață tulburătoare

Ionuț Obretin se numără printre cei opt concurenti de la Mireasa sezon 10. Băiatul a intrat în casă însoțit de mătușa lui, care a avut un rol important în creșterea sa.

Ionuț Obretin este din județul Ifov și are o poveste de viață dureroasă. Are 27 de ani și lucrează ca operator CNC la o companie care produce piese pentru avioane. Deși după abolvirea liceului și-ar fi dorit să continue studiile, a fost nevoit să muncescă pentru a-și câștiga existența. Tânărul are o poveste de viață dureroasă care i-a emoționat pe toți prezenți.

„Eu n-am lăsat pe nimeni acasă. Sunt singur. Fără părinți, fără nimic. Am încuiat casa și atâ. „Mama mea la vârsta de 6 ani a plecat. În 2018, tatăl meu a murit. În 2014, bunicul meu și acum 2 ani, bunica”, a spus Ionuț de la Mireasa sezon 10.

„Practic, tu nu mai ai pe nimeni”, a spus Mirela Vaida.

Cine este Ionuț Obretin de la Mireasa sezon 10

„Mai am o soră, când a plecat mama mea, sora avea 2 ani și am fost despărțiți. Eu am rămas la bunica din partea tatălui, sora mea a rămas la bunica din partea tatălui. Într-adevăr, tata mă ajuta în măsura în care o avea până să intervină alcoolul

Am dormit cu bunica mea până la 19 ani. Au avut grija foarte mare de mine, au avut grijă să nu-mi lipsească nimic. Când tatăl meu a murit, avem 23 de ani. A făcut AVC, a fost paralizat, nu putea să se miște”, a dezvăluit Ionuț în cartea sa de vizită

Concurentul de la Mireasa sezon 10 a mărturisit și un moment tulburător pe care și l-a amintit din copilărie, alături de mama lui: „Mama mea lucra la spital. Era asistentă și liftieră și știu că am mers cu ea s-a întâlnit cu un bodyguard și se săruta cu el”, și-a amintit el.

Ionuț a venit însoțit de mătușa Mioara, care s-a implicat foarte mult în creșterea lui.

Concurentul nu a avut relații de lungă durată, iar ultima relație serioasă a avut-o în urmă cu peste un an. Își dorește o persoană cu care să poată comunica, matură și care să îl împingă să acționeze. Nu ar trece peste minciună și înșeat.

