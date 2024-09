Mireasa sezon 10, 30 septembrie 2024. Stelian și Ramona au avut parte de o discuție tranșantă. Ce și-au spus, fără reținere

În ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 10, au fost prezentate imagini cu Stelian și Ramona, care au avut parte de o discuție tranșantă.

În acest sfârșit de săptămână, concurenții din casa Mireasa sezonul 10 s-au putut bucura de o petrecere pe cinste. Totuși, lucrurile nu au mers bine pentru toți concurenții. Pentru Stelian și Ramona, acest sfârșit de săptămână a venit cu o discuție extrem de tranșantă. Imaginile au fost difuzate în ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

Stelian și Ramona au avut parte de o discuție tranșantă. Ce s-a aflat, în ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10

Profitând de un moment de liniște, Stelian și Ramona au purtat o discuție tranșantă, iar camerele de filmat au surprins totul. Imaginile au fost apoi difuzate în ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

„Am stat eu și m-am gândit la niște lucruri în ultima săptămână. Am stat și m-am gândit la tine, la mine, la noi, chestii. Au fost mai multe, am tras niște concluzii, am meditate și am tras niște concluzii. De asta te-am chemat, ca să stăm împreună de vorbă și să stabilim. Să fie o discuție matură, să înțelegem amândoi niște lucruri. Ar fi fost urât, cred eu, să mă retrag și să nu mai vorbesc deloc”, a mărturisit Stelian.

„Dacă asta crezi că e mai bine pentru tine, atunci fără problemă”, a fost replica dată de Ramona.

Ediția din data de 30 septembrie a emisiunii Mireasa, sezonul 10. Sâmbătă seara Stelian și Ramona au avut parte de o discuție tranșantă. ”Ne încurcăm unul pe celălalt!”, i-a spus Stelian concurentei.

„E o chimie între noi, e o interacțiune frumoasă între noi, dar e trist dacă nu se poate materializa în ceva mai mult. Cumva o să fie dureros, cumva ne încurcăm unul pe celălalt. Știi că nu a fost intenția mea să îți fac vreun rău sau să te fac să suferi”, a mai spus Stelian.

Ulterior, discuțiile au continuat în platoul emisiunii și Simona Gherghe a încercat să înțeleagă mai bine situația.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10 ca să vezi ce detalii au mai ieșit la iveală.

