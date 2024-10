Mireasa sezon 10. Ce a recunoscut Stelian după ce a petrecut seara cu Alexia. Ce a mărturisit concurenta, de față cu toți

Descoperă ce au dezvăluit Stelian și Alexia în ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

În acest sfârșit de săptămână, concurenții din casa Mireasa sezonul 10 s-au putut bucura de o petrecere pe cinste. Totuși, lucrurile nu au mers bine pentru toți concurenții. Pentru Stelian și Ramona, acest sfârșit de săptămână a venit cu o discuție extrem de tranșantă. Concurentul a oprit interacțiunea cu ea și a preferat, în schimb, compania Alexiei. Descoperă ce a mărturisit Stelian în ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

Ce a dezvăluit Stelian la Mireasa-Capriciile iubirii, după ce a oprit interacțiunea cu Ramona. Ce a recunoscut Alexia

Profitând de un moment de liniște, Stelian și Ramona au purtat o discuție tranșantă, iar camerele de filmat au surprins totul. Imaginile au fost apoi difuzate în ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa sezonul 10.

„Am stat eu și m-am gândit la niște lucruri în ultima săptămână. Am stat și m-am gândit la tine, la mine, la noi, chestii. Au fost mai multe, am tras niște concluzii, am meditate și am tras niște concluzii. De asta te-am chemat, ca să stăm împreună de vorbă și să stabilim. Să fie o discuție matură, să înțelegem amândoi niște lucruri. Ar fi fost urât, cred eu, să mă retrag și să nu mai vorbesc deloc”, a mărturisit Stelian.

După ce a oprit interacțiunea cu Ramona, concurentul a părut să prefere compania Alexiei.

Cei doi au preferat să stea în curte, departe de petrecere, ca să discute în liniște. Au vorbit despre faptul că nu obișnuiesc să iasă în club, despre câte relații au avut și cât de serioase au fost acestea.

„Tu ai o căldură pe care o emani, dar și o reținere. Când te-am văzut prima oară zici că erai un roboțel cu 0 emoții, deși ziceai corect ce ziceai”, i-a zis concurentul.

Tânăra și-a explicat atitudinea și astfel, din discuție în discuție, cei doi au părut că încep să se cunoască mai bine și să se apropie. Din vorbă în vorbă, cei doi au făcut dezvăluiri importante și interesante.

Apoi, pe fondul imaginilor prezentate, s-a discutat în platoul emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii. Invitații au remarcat și apreciat diferența de atitudine pe care tânăra a manifestat-o cu Mihai și apoi cu Stelian.

Ce a recunoscut Alexia și ce a spus Stelian? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 30 septembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

