Mireasa, sezon 10. Ramona, dezvăluiri surprinzătoare despre viața de mamă: „Nu am știut că sunt gravidă”. Concurenta are o fetiță

În cadrul unei discuții cu celelalte concurente, Ramona a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare. Concurenta de la Mireasa sezon 10 a dezvăluit că are un copil din fosta relație chiar dacă pentru o perioadă nici nu a știut că este însărcinată.

Ramona nu s-a mai ascuns și a dat cărțile pe față. În ediția din 30 iulie 2024 de la Mireasa. Capriciile Iubirii au fost difuzate imagini în care aceasta povestește în detaliu despre perioada sarcinii.

Fata a recunoscut că are o fetiță și a oferit detalii dureroase din relația cu tatăl micuței.

„Eu când eram încărcinată, nu m-am îngrășat deloc. Eram așa. Doar burta era mare. Nu am avut grețuri, pofte. Nici nu am știut că sunt gravidă. Eram în Germania și m-am protejat. După s-a certat fostul meu cu cei de acolo și am plecat acasă”, a povestit fata.

„El a plecat la muncă. Eu stătam acasă în perioada aia, cu jaluzele trase. Nu aveam voie să mă duc la mami. Credeam că sunt fericită. Nu realizam. Și îi zic: când vii din cursă, cumpără-mi și mie un test de sarcină. Și nu a ieșit nimic. După, a doua zi, erau două liniuțe: una foarte clară, una un pic. Apoi am făcut iar. Eram panicată, nu știam dacă să mă bucur sau nu”, a mai adăugat concurenta de la Mireasa, sezon 10.

Ulterior, fetele au dezbătut ideea de creșterea a unui copil, situația care s-a discutat și în platou, în emisia live.

