Mireasa sezon 10. Raul, mai pregătit ca niciodată pentru o relație. Mirela, curioasă ce ar face Raul dacă Rareș s-ar apropia de ea

În ediția din 30 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, Mirela și Raul au discutat cu privire la cunoașterea dintre ei! Ce curiozități au ieșit la iveală!

În ediția din 30 octombrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii, au fost difuzate imagini cu discuția dintre Mirela, Raul, Rareș, Simona și Issabelle.

Concurenții au vorbit despre situația în care se află Mirela și Raul, dar au dezbătut și ce ar face acesta dacă Rareș s-ar apropia de ea, în contextul în care concurentul a menționat că Mirela este una dintre fetele pentru care a venit în casa Mireasa.

Descoperă în rândurile de mai jos subiectul dezbătut!

Raul, mai pregătit ca niciodată pentru o relație

După ce Rareș le-a spus băieților că nu s-a îndreptat spre Mirela din respect față de Raul, subiectul a fost dezbătut și în casa fetelor.

Simona: Faptul că Rareș a avut chestia asta de bărbat cumva să nu se bage pe terenul „altcuiva” este una, dar un alt bărbat ar fi putut să se bage.

Raul: Corect, dar ea alege. Eu nu am ce să fac. Suntem într-o competiție, dar nu am venit să mă lupt sau să lupt cu alt bărbat pentru o femeie.

Mirela: Stai puțin că nu e vorba de luptă. Dar ce ai face tu dacă ai vedea? Să zicem că el are intenții....

Raul: Păi dar tu ce faci? Ai da curs discuțiilor? Te-aș lăsa să faci ceea ce crezi și ce consideri că este cel mai bine.

După ce Simona și Isabelle au încercat să îl convingă pe Raul că nu gândește întocmai corect, a intervenit și Rareș.

Rareș: Din punctul meu de vedere, clar deciziile stau la femeie, dar eu cred că dacă tu vrei să fii într-o relație, erai de mult.

Mirela a intervenit imediat: Stai puțin că sunt două săptămâni. Cum adică? Cunoști un om 5 zile și următoarea săptămână te arunci într-o relație? Suntem diferiți ca oameni. Nu pot să mă arunc cu capul înainte.

Ulterior, Raul și Mirela s-au retras să discute în particular.

După difuzarea imaginilor, acestea au fost dezbătute și în cadrul emisiunii Mireasa-Capriciile, unde Gabriela Cristea a fost curioasă să afle de când este pregătit Raul de o relație, având în vedere tot ce s-a întâmplat până acum

Iată ce declarație neașteptată a făcut concurentul:

„Acum chiar sunt pregătit, am stat și m-am gândit mai bine, de luni seara sunt pregătit. Chiar îmi doream să plec acasă și am zis că dacă tot am această oportunitate și chiar simt ceva pentru ea și ea pentru mine, de ce să nu încercăm?”

Întrebat de Paula Chirilă dacă Rareș a reprezentat un factor care l-a determinat să ajungă la această concluzie, Raul a negat complet.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 30 octombrie 2024. Simona a sărit în brațele lui Sorin. Cum a reacționat mama concurentului: „Nu am cuvinte..”

Vezi în clipul video al articolului întreaga discuție din cadrul emisiunii Mireasa-Capriciile iubirii.

Mireasa – Iubeşte de 10, de luni până vineri, de la ora 14:00. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 29 iulie de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda reality show-ului Mireasa întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi găsi sufletul pereche.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 9, pe 29 iulie, de la ora 17:00.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.