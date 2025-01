Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Cine este Florin. Cu ce se ocupă și ce înseamnă pentru el „să iubești românește”

Florin se numără printre concurenții sezonului 11 Mireasa- Iubește Românește. Tânărul a venit singur, mama sa nu a putut să-i fie alături.

Florin Michael Bodron are 25 de ani, locuiește în Cluj-Napoca, are 1,77 înălțime și 76 de kilograme.

Citește și: Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Cum arată cele 9 concurente dornice să-și găsească sufletul pereche și să iubească românește

Cine este Florin Michael Bodron de la Mireasa

„Numele meu este Florin Michael Bodron, am 25 de ani și locuiesc în Cluj-Napoca. Până la vârsta de 14 ani am locuit împreună cu părinții în satul Iod, județul Mureș. Apoi, m-am mutat la Târgu Mureș pentru a urma Liceul cu Program Sportiv. Vorbesc limba engleză și am cunoștințe de bază în limba maghiară.

Articolul continuă după reclamă

În momentul de fața lucrez la o multinationațională de 3 ani pe resurse umane. Îmi place sa lucrez foarte mult cu oamenii.

Idealul unei soții este o persoana fină, naturală. Până la această vârstă am avut 3 relații, una a fost de vârstă cu mine, iar celelate două au fost mai mici cu 2 ani”, a transmis concurentul Mireasa, care a precizat că nu a înșelat niciodată și că speră să-și găsească sufletul pereche la Mireasa.

Despre a iubi românește înseamnă să fii iubăreț, să oferi pasiune și să-i spui ceea ce simți persoanei iubite”, a spus Florin.

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votate prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma http://mireasa.a1.ro.

De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 10.