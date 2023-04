Mireasa sezon 2. Claudia a fost cerută în căsătorie înainte să afle dacă va avea băiețel sau fetiță. Primele ei declarații

Claudia de la Mireasa sezon 2 își trăiește visul: fosta concurentă și-a întemeiat familia mult dorită alături de iubitul ei, Dragus Cristian.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu nouă luni și au stabilit, încă de la început, ce așteptări au de la relația lor. Ambii doreau ceva serios și iată că în curând vor deveni părinți.

În ziua în care au aflat dacă vor avea fetiță sau băiețel, Claudia a fost cerută în căsătorie de partenerul său.

Claudia a fost cerută în căsătorie înainte să află dacă va avea băiețel sau fetiță

Claudia de la Mireasa sezon 2 este o femeie împlinită. Aceasta s-a logodit cu alesul ei chiar înainte să afle dacă vor strânge în brațe, în doar câteva luni, o fetiță sau un băiețel.

”Fericirea noastră s-a împlinit când am aflat că vom deveni părinți, ne-am căutat parcă o viața întreagă si totul a venit așa cum ne-am dorit fără să plănuim! După cum a vrut Dumnezeu așa s-au rânduit lucrurile! Înainte de aflarea veștii că vom avea un băiețel am fost surprinsă de față cu toată familia, de iubitul meu, care m-a cerut de soție!

Cu un zâmbet larg și o fericire mare am spus ”Da”! De acum suntem cu adevărat o familie! Urmează să facem și cununia civilă și religioasă! Încă nu am stabilit data, dar vă vom anunța! Pot să spun că sunt împlinită ca femeie!”, a spus Claudia Shik pentru Spynews.

Artista și fosta concurentă de la Mireasa sezon 2 a mărturisit că relația cu Cristian a început în urmă cu nouă luni.

”Noi ne-am dorit foarte mult să devenim părinți, nu suntem de foarte mult timp împreună, avem cam 8-9 luni, noi de la bun început ne-am dorit o familie, dar nu a fost ceva plănuit. Pur și simplu minunea a venit, ne bucurăm de acest moment, am avut stări de greață, vărsături la începutul sarcinii, am fost la perfuzii, dar acum totul este ok, avem tot, morfologia, avem și poze cu bebe”, a mai spus Claudia pentru sursa menționată anterior.