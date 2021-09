Mireasa sezon 4, 16 septembrie 2021. Adelina, în lacrimi după ce o prietenă a sunat să-i ia apărarea

Carina, care a zis că e o prietenă comună a celor doi, a trimis un mesaj pe contul de Facebook al emisiunii. Tânăra l-a acuzat pe Alexandru că era foarte gelos și că Adelina ar fi fost tratată urât în casa familiei lui.

”Pot să spun că de câteva luni nu am păstrat contactul cu Adelina. Ce am scris în mesaj, vă spun sincer, l-am scris după ce m-am uitat pe Youtube și m-am enervat foarte tare. Nu mi se pare corect ca o persoană să fie încolțită și călcată în picioare. Am vrut să spun că Adelina nu este cum spune Alexandru, adică pusă pe scandal și crizată.”, a zis Carina.

Atunci, Alexandru a afirmat că s-a observat în casa Mireasa faptul că Adelina este așa cum a descris-o.

”Tot omul are o limită, nu pot fi pusă la pământ și călcată în picioare”, a izbucnit Adelina, care a început să plângă.

Mama lui Alexandru a sunat în emisia live

Supărată pe faptul că Adelina a afirmat că făcea mereu curat și mâncare, doamna Brebenoiu a sunat în emisia live și a amenințat-o pe fată că dezvăluie anumite lucruri care îi pot strica imaginea.

”Dacă chiar vrea să dăm cărțile pe față, să le dăm. Dacă e, o fac de râs. Copilul meu nu a fost gelos pe el, mama ei și apropiații știu ce probleme are Adelina. Nu vreau să dau nume din abator, dacă vrea, aduc persoanele respective cu filmulețe și tot. Dacă scot la iveală ce am făcut acolo, o fac de râs. Când a făcut ea mâncare la mine în casă?

Ea poate să spună orice, avem prieteni comuni care știu adevărul. Unde făceai curățenie, când la tine în casă făcea Alexandru? Eu găteam pentru tine și-ți dădeam mâncare. Uită-te în ochii mei și spune.”, a zis mama lui Alexandru.

Concurenta de la Mireasa sezon 4 s-a apărat și a zis că a ieșit cu un coleg de la abatorul unde lucra împreună cu doamna Brebenoiu.

”Eu din luna ianuarie, nu am avut relație. Sunt un om singur, liber. Probabil s-au auzit vorbe că m-am văzut cu o persoană de acolo. Părinții mei ar avea multe de spus. Nu mi se pare normal să interveniți.”, a replicat Adelina.

”Cu mai multe, nu una.”, a afirmat doamna Brebenoiu.