Mireasa sezon 4, 8 septembrie 2021. Cine sunt fetele care i-au atras atenția lui Alexandru

”Eu aștept să o cunosc pe Alina, să văd cum gândește. Oricum, Alina mi-a atras atenția. Ea și Maria mi-au atras atenția, în mod special. Ele au stat pe lângă mine.”, a spus Alexandru, după un material în care Victor afirma că el și Alina nu se potrivesc.

Atunci, Alexandru nu l-a contrazis pe colegul de competiție, ci a afirmat: ”Alina se așează lângă mine”.

Alina și Alexandru vor avea un date, după ce în Gala de sâmbătă, tânăra s-a așezat în spatele concurentului. Alex a avut de ales între Ela și Alina.

Alexandru și Adelina, foști iubiți, s-au reîntâlnit în casa Mireasa

Alexandru și Adelina au format un cuplu vreme de cinci ani. Dezvăluirea a fost făcută în emisia live din 31 august 2021.

Înainte ca Alexandru să intre în casa Mireasa sezon 4, au fost difuzate materiale cu povestea Adelinei și a lui Alexandru, care conținea elemente comune.

”A fost o relație frumoasă, s-a terminat în ianuarie. Nu am mai păstrat legătura.”, a spus Adelina. ”Nu am discutat cu el, nu știe că sunt aici”, a mai adăugat ea, întrebată fiind dacă fostul ei iubit știe că s-a înscris în show-ul matrimonial Mireasa.

”Nu sunt posesiv, gelos. Urăsc chestia asta. Erau foarte multe neînțelegeri, gelozie, iar eu nu mai concep acest lucru la o femeie. Cu greu, dar am trecut peste. Aș minți să spun că nu am suferit.”, a explicat și Alexandru.

”Nu cred, am văzut ceva...”, a spus Alexandru când a văzut-o pe Adelina. ”Pe ea o cunosc, am avut o relație cu ea. Nu are rost să facem cunoștință”, a zis el după ce le-a pupat pe toate fetele, dar pe Adelina nu a salutat-o.

”Știam că s-a înscris la o emisiune, nu eram sigură. Și în timpul relației s-a înscris și pe la alte emisiuni. Știam că se înscrie la emisiuni, dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici”, a adăugat Adelina.